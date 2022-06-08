Nâzım Hi̇kmet’e Uluslararası Anma

Usta şair Nâzım Hikmet Ran, 59'uncu ölüm yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsüsü düzenlenen “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” ile anıldı. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gala programının biletleri günler öncesinden tükendi.

Gala gecesine Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, onur konuğu akademisyen, şair ve yazar Cevat Çapan, Festival Direktörü Haydar Ergülen, Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Arslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, yurtdışından Kristian Blomberg, Riitta Cankoçak, Erkka Filander, Olli-Pekka Tennilä, Sini Silveri ve Helmi Solimeis ile birçok sanatçı, edebiyatçı ve sanatseverler katıldı.

Gecede Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası eşliğinde; Feryal Öney, Hakely Nakao, Hüseyin Turan, Metin & Kemal Kahraman, Hüsnü Arkan ve İlkay Akkaya sahne aldı. Gecenin sonunda tüm sanatçılar ve katılımcılar hep bir ağızdan, Zülfü Livaneli’nin, Nazım Hikmet’in dizeleriyle bestelediği “Karlı Kayın Ormanında” şarkısını seslendirdi. Sanatçıların performansı, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gecede sahne alan bir başka isim ise Kübalı müzisyen Hakely Nakao oldu. “Jose Marti Küba Dostluk Derneği”nin katkılarıyla etkinlikte yer alan Nakao, Nâzım Hikmet’in “Bulut mu Olsam” şiirinin İspanyolca çevirisi olan “Neo Caminos” adlı eserini Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile birlikte seslendirdi.

“Ölümsüz Eserleriyle Hep Var Olacak”

Galada konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan şunları söyledi: "Dünya edebiyatında çığır açan ve unutulmaz bir yere sahip olan büyük şairimiz Nâzım Hikmet’i anmak üzere böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinliğe katılan tüm sanatçılarımıza da sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Nazım Hikmet, insana ve insanlığa duyduğu büyük sevgiyle, fikirleriyle bu topraklarda her zaman var olmaya ve sevdasını haykırmaya devam edecek. Memleket hasretiyle yanıp tutuşan, tüm kavgası insanlık ve sevgi olan şairimizi bir kez daha saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.”

“Şiir Günleri’nin” onur konuğu akademisyen, şair ve yazar Cevat Çapan ise konuşmasında şunları söyledi: “Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, yıkımlar, açlık ve yoksulluk yaşanırken, bu olumsuz olayları yaşayanların acılarının bilinciyle ve onların direncine katılarak yaşadığımız buruk bir mutluluk bu. Böyle felaketlere karşı şiirin bir panzehir olduğu inancından kaynaklanan bir mutluluk. Genel olarak edebiyatın, özel olarak da şiirin yaygın bir önyargıyla küçümsendiği ve önemsizleştirildiği bir dünyada, bu yaygın anlayışsızlığa karşı ondan hiç etkilenmeyen ve durmadan kendini yenileyen bir güç kaynağı olarak şiirin hemen hemen dünyanın bütün dillerinde varlığını sürdürdüğünü görmenin yarattığı bir mutluluk. İnsan doğanın bir parçası olduğu için doğanın bütün zenginlikleri ayrıntılarıyla ele alınmış, insanlar başka insanlarla ilişki kurarak insanlaştığı için insanla ilgili her konu şiirin esin kaynağı olmuştur. Bu arada birlikte yaşamanın erdemini ve güzelliğini herkesten önce şairler anlamış ve çoğu zaman başarılı birer dünya vatandaşı olmayı başarmışlardır. Eskiden olduğu gibi, bugün de şairlerin değişen koşulları anlamaya çalışarak, yaşadıklarını kendi özgün sesleriyle dile getirmeleri ve yılmadan barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın sözcülüğünü etmeleri bizim bir araya gelmemizi anlamlı ve değerli kılıyor. Bu yüzden bu çok sesli şenliğe katıldığınız için hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”

Şiir Günleri Direktörü Haydar Ergülen ise yaptığı konuşmada, “Şiir Günleri Direktörü Haydar Ergülen ise yaptığı konuşmada, “Evinize hoş geldiniz! Şiir evden çıkınca başlar, eve dönünce tamamlanır. İşçiler, öğrenciler, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, çocuklar, engelliler, hastalar, umutsuzlar, marjinaller, âşıklar, ayrılanlar, şairler, öykücüler... Şiir hepimizin evidir. Evinize hoş geldiniz” dedi.

Anma etkinliği öncesinde, anlamlı bir serginin de açılışı yapıldı. Gazeteci-yazar Alâettin Bahçekapılı’nın, Nâzım’ın ardından dostlarının, arkadaşlarının ve okurlarının kaleme aldığı mektuplardan derlediği sergi seyircilerin beğenisine sunuldu.

5 Haziran’a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek Şiir Günleri kapsamında, 4 Haziran’da Şehir Hatları vapuru bir günlüğüne “Şiiriçi Hatları Vapuru”na dönüşecek. İstanbul Büyükada’ya doğru yapılan bu keyifli yolculuğa Boğaz’ın eşsiz güzelliği, şiir ve müzik eşlik edecek. Son durak ise Adalar Belediyesi olacak. Şairler, Büyükada’da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak ve ada halkıyla bir araya gelip şiirlerini okuyacak.

Şiir Günleri’nin üçüncü ve son gününde ise saat 11.00’de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde konuk şairlerin katılımıyla şiir ve müzik dinletisi yapılacak. Aynı günkü etkinliklerin devamında Ataşehir Amfili Park’da sanatseverleri renkli bir program bekliyor olacak. Onur konuğu Cevat Çapan ve Haydar Ergülen söyleşisi ile şiir paneli gerçekleşecek. Ardından İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu’nun “Sazla Caz Buluşuyor” isimli konseriyle “Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” son bulacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)