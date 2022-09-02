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İki Kardeş Belediye'nin Orkestrası Dünya Barış Günü Adına Çaldılar

Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile Monheim am Rhein Belediyesi Orkestrası 1 Eylül Dünya Barış Günü adına hazırlamış oldukları özel repertuvarla, İstanbul Almanya Başkonsoluğu’nda unutulmaz bir konser verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 17:36
İki Kardeş Belediye'nin Orkestrası Dünya Barış Günü Adına Çaldılar
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İki kentin gençlik orkestralarının verdiği konser; barış, dostluk ve iş birliği adına renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik orkestrasının şefleri, Baran Aytaç ve Oliver Drechsel dinleyicilere klasik müziğin en güzel örneklerini sundular.

Konser akşamında konuklar arasında; Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Daimi Vekili Martin Graf, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami Yılmaz, İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Rüdiger Kappes, her iki ülkedeki sanatçıların aileleri, yakınları ve müzikseverler yer aldı.

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi İlhami Yılmaz, “Yıllardır Monheim am Rhein Belediyesiyle birlikte kardeşlik köprülerini güçlendirmek için çeşitli programlar düzenliyoruz. Dünya Barış Günü adına bugün burada olmak çok anlamlı. Sanatın gücü tam da buradan geliyor. Farklı kültürleri bir araya getirerek, duyguları farklı dillerin ötesine taşıyor” dedi.

Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Daimi Vekili Martin Graf ise, “Kardeş belediyecilik iki ülkenin barışı, beraberliği, anlayışı ve hoşgörüsü için çok değerli bir kavram. Genç sanatçılarımızı ve her iki belediyenin değerli isimlerini Dünya Barış Günü’nde burada olmaktan dolayı mutluyuz” sözleriyle konser programından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konser sonrası Monheim am Rhein Belediyesi Orkestrası Şefi Oliver Drechsel, “Öğrencilerim ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. Genç sanatçılarımızı bir arada görmek ve beraber sanat üretiyor olmak benim için mutluluk verici. Misafirperverliğinizden dolayı mutluyuz” dedi.

Gençlik Orkestrası Şefi Baran Aytaç ise, “Her iki orkestranın gençleriyle birlikte müzik yapıyor olmak paha biçilemez bir duygu. Gençlerimiz ülkelerinin aydınlık yarınları olacaklar ve iki ülke arasında sanatla köprüler kurmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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