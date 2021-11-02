banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,533.05
ALTIN
552.56
DOLAR
9.59
STERLİN
13.07
EURO
11.13
İmamoğlu : UKOME İle Hesaplaşacağım
İmamoğlu : Ukame İle Hesaplaşacağım
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla...
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun
Son Dakika
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan...
Haftada En Az 3 Gün Horlayan Çocuğa Dikkat; Uyku Apnesi Görülebilir
Haftada En Az 3 Gün...

İbb'den Ataşehir'e Spor Parkı

Esatpaşa Mahallesi'nde yapımı süren Spor Parkı, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen yurttaşlara çok çeşitli olanaklar sunacak.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2021 Salı 15:29
İbb'den Ataşehir'e Spor Parkı
banner171

Ataşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği güçlenirken, ilçe halkına sunulan hizmetlerin çeşitliliği de artıyor. Bu kapsamda İBB'nin Esatpaşa'da yapımını sürdüğü, 12 bin 463 metrekarelik alan üzerine kurulu Spor Parkı da kapılarını Ataşehirlilere açmaya hazırlanıyor. 

Gençler başta olmak üzere tüm Ataşehirlilerin sporla iç içe olacakları Esatpaşa Spor Parkı’nda;

- 5 bin 800 metrekarelik bir futbol sahası, 

- 350 seyircilik tribün, 

- 125 metrekarelik fitness alanı, 

- 525 metrelik yürüyüş parkuru, 

- 380 metrekarelik çocuk oyun alanı,

- Sporcu ve hakemler için giyinme ve dinlenme odaları ile

- İdari hizmet binası yer alacak.

Amatör Futbol Kulüpleri'nin futbol karşılaşmalarına sahne olacak parkta ayrıca her yaştan sporseverler için açık hava aletleri de bulanacak. Ataşehirliler alanda hem spor yapabilecekler hem de oturma mekanlarında çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekler.

Avrupa Birliği kapsamında yapılan çok sayıda araştırma, ülkemizde fiziksel aktiviteye yeterince zaman ayrılmadığını gösteriyor. Eurostat'ın yayınladığı  2019 tarihli bir araştırmaya göre, İzlanda yüzde 60'lık oranla listenin başında yer alıyor. Ardından yüzde 54'le Norveç, yüzde 52 ile Finlandiya geliyor. Almanya'da haftada 2,5 saat spor yapanların oranı yüzde 48. Rapora göre, Türkiye yüzde 4 ile en az spor yapan ülke. Ataşehir Belediyesi olarak daha fazla sayıda yurttaşımızın spor yapması için yatırımlarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
  98 Yıldır Dinmeyen Coşkuyla Onbinler Ataşehir’de Buluştu
  98 Yıldır Dinmeyen Coşkuyla Onbinler Ataşehir’de Buluştu
ATAŞEHİR’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TÖRENLERLE DEVAM EDİYOR
ATAŞEHİR’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TÖRENLERLE DEVAM EDİYOR
ATAŞEHİR 10 GÜN BOYUNCA CUMHURİYET’İ KUTLAYACAK
ATAŞEHİR 10 GÜN BOYUNCA CUMHURİYET’İ KUTLAYACAK
“E-ATIK GÜNÜ”NDE GERİ DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKİLDİ
“E-ATIK GÜNÜ”NDE GERİ DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKİLDİ
Ataşehir’de Kadınlara Sağlık Taraması Yapıldı
Ataşehir’de Kadınlara Sağlık Taraması Yapıldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169