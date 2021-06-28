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“Hababam” Ataşehir'in Parklarında

Ataşehir Belediyesi’nin her yıl “Bi’Dolu Etkinlik” sloganıyla gerçekleştirdiği ve pandemi sürecinde sanatseverler tarafından çok özlenen kültür sanat etkinlikleri; Ataşehir’in parklarında açık havada, ücretsiz ve pandemi koşullarına uygun olarak yeniden başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 18:46
“Hababam” Ataşehir'in Parklarında
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Düzenlenecek etkinliklerle Ataşehirliler, pandemi süreci nedeniyle kısıtlanan sosyal hayatlarını, yeni normalleşme sürecinde kontrollü bir şekilde devam ettirme imkânı bulacaklar.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner 

Temmuz ve Ağustos aylarında çocuklar için hazırlanan “Puki Parkta” ile “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” nostalji sinema filmi Ataşehirlilerle buluşacak.

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Ataşehir Belediyesi, ailecek izlenebilecek “Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı” filmini parklara getirerek yaz akşamlarını renklendirecek. Pandemi kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Ataşehirliler açık havada sinema izleme keyfini yaşayacak.

Ertem Eğilmez’in yönettiği “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı yapım Ataşehir’in 6 mahallesinde Hababam oyuncularının katılımıyla gösterilecek. Film gösterimi öncesinde kısa bir söyleşi programı da düzenlenecek.

5 Temmuz Pazartesi akşamı Fetih Mahallesi Buhara Parkı’nda başlayacak açık hava sinema keyfi; Yeniçamlıca, İçerenköy, Kayışdağı, Küçükbakkalköy ve Mustafa Kemal mahallelerinde devam edecek. Film gösterimleri her akşam saat 20.15’de başlayacak.

Etkinlik Program Takvimi

5 Temmuz PAZARTESİ

HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ

FETİH

BUHARA PARKI

20.15

7 Temmuz ÇARŞAMBA

HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ

YENİÇAMLICA

ŞHT. ÖĞRT. HÜSEYİN AĞIRMAN PARKI

20.15

9 Temmuz CUMA

HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ

İÇERENKÖY

MESKENLER PARKI

20.15

12 Temmuz PAZARTESİ

HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ

KAYIŞDAĞI

80. YIL CUMHURİYET PARKI

20.15

14 Temmuz

ÇARŞAMBA

HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ

KÜÇÜKBAKKALKÖY

NAZIM HİKMET PARKI

20.15

16 Temmuz

CUMA

HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ

MUSTAFA KEMAL

İBB ATAŞEHİR DEPREM PARKI (DENİZ GEZMİŞ)

20.15

İstanbu Times Haber Ajansı (İTHA)

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