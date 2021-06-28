“Hababam” Ataşehir'in Parklarında

Ataşehir Belediyesi’nin her yıl “Bi’Dolu Etkinlik” sloganıyla gerçekleştirdiği ve pandemi sürecinde sanatseverler tarafından çok özlenen kültür sanat etkinlikleri; Ataşehir’in parklarında açık havada, ücretsiz ve pandemi koşullarına uygun olarak yeniden başlıyor.