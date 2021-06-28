“Hababam” Ataşehir'in Parklarında

Düzenlenecek etkinliklerle Ataşehirliler, pandemi süreci nedeniyle kısıtlanan sosyal hayatlarını, yeni normalleşme sürecinde kontrollü bir şekilde devam ettirme imkânı bulacaklar.
İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner
Temmuz ve Ağustos aylarında çocuklar için hazırlanan “Puki Parkta” ile “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” nostalji sinema filmi Ataşehirlilerle buluşacak.
Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Ataşehir Belediyesi, ailecek izlenebilecek “Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı” filmini parklara getirerek yaz akşamlarını renklendirecek. Pandemi kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Ataşehirliler açık havada sinema izleme keyfini yaşayacak.
Ertem Eğilmez’in yönettiği “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” adlı yapım Ataşehir’in 6 mahallesinde Hababam oyuncularının katılımıyla gösterilecek. Film gösterimi öncesinde kısa bir söyleşi programı da düzenlenecek.
5 Temmuz Pazartesi akşamı Fetih Mahallesi Buhara Parkı’nda başlayacak açık hava sinema keyfi; Yeniçamlıca, İçerenköy, Kayışdağı, Küçükbakkalköy ve Mustafa Kemal mahallelerinde devam edecek. Film gösterimleri her akşam saat 20.15’de başlayacak.
Etkinlik Program Takvimi
|
5 Temmuz PAZARTESİ
|
HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ
|
FETİH
|
BUHARA PARKI
|
20.15
|
7 Temmuz ÇARŞAMBA
|
HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ
|
YENİÇAMLICA
|
ŞHT. ÖĞRT. HÜSEYİN AĞIRMAN PARKI
|
20.15
|
9 Temmuz CUMA
|
HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ
|
İÇERENKÖY
|
MESKENLER PARKI
|
20.15
|
12 Temmuz PAZARTESİ
|
HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ
|
KAYIŞDAĞI
|
80. YIL CUMHURİYET PARKI
|
20.15
|
14 Temmuz
ÇARŞAMBA
|
HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ
|
KÜÇÜKBAKKALKÖY
|
NAZIM HİKMET PARKI
|
20.15
|
16 Temmuz
CUMA
|
HABABAM SINIFI GÖSTERİMİ
|
MUSTAFA KEMAL
|
İBB ATAŞEHİR DEPREM PARKI (DENİZ GEZMİŞ)
|
20.15
İstanbu Times Haber Ajansı (İTHA)