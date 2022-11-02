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“FarklıI Bir Mahalle Mümkün” Projesi’ne Altın Karınca’dan Ödül

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından iki yıl önce hayata geçirilen “Farklı Bir Mahalle Mümkün” projesi ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2022 Çarşamba 13:13
“FarklıI Bir Mahalle Mümkün” Projesi’ne Altın Karınca’dan Ödül
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Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) bu yıl sekizincisini düzenlediği “Altın Karınca 2022 Ödülleri” kapsamında “İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi” kategorisinde Ataşehir Belediyesi “Farklı Bir Mahalle Mümkün” projesiyle ödül aldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Bu yıl 2022 Altın Karınca-Belediyecilik Ödülleri, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen organizasyona Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin adına Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Baysal, müdürlük çalışanları, Farklı Bir Mahalle Mümkün Projesi’nin proje ortağı Gülsüm Coşkun Yeter, Fetih Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.

 

Altın Karınca 2022’de; “Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Planlama ve Altyapı, Kültür ve Sanat, Kentsel Tasarım ve Mimari, Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 49 proje ekibine ödülleri taktim edildi. Belediyeler nüfuslarına göre büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere ayrı idari kategorilerde yarıştılar.

 

Altın Karınca jürisinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşegül Kayaoğlu, Yalova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bedrettin Kesgin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ela Babalık, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erbay Arıkboğa, Çankaya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ezgi Orhan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Terzi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Ünsal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, MBB’den M. Cemil Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Şentürk, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Musa Eken, UNDP Türkiye’den Mustafa Ali Yurdupak, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Ömer Lütfi Şen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Serhan Ada yer aldı.

 

“Farklı bir Mahalle Mümkün” projesi, sıfır atık bilinciyle çevresel kazanımların sağlandığı, iklim dostu, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı özümsemiş mahallelerin oluşturulmasına katkı sunan bir farkındalık projesi olması sebebiyle Altın Karınca – Belediyecilik ödülüne değer bulundu.

 

Ataşehir Belediyesi’nin Fetih Mahallesi’nde başlattığı ve ilçe genelinde yaygınlaştırmayı planladığı “Farklı Bir Mahalle Mümkün” projesi; yardımlaşmayı, beraberlik bilincini artırmayı, iklim değişikliğine dikkat çekerek sıfır atık ve geri dönüşümü desteklemeyi sürdürüyor.

 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Dünyayı yaşanabilir kılmak ve korumak için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bunun bilinciyle çalışan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aldığımız bu ödül daha çok projeler üretmemiz için teşvik edici olacak. Ataşehir Belediyesi olarak, geleceğin belediyecilik anlayışında “insan ve çevreyi buluşturan sosyal sorumluluk projelerinin” daha da önem kazanacağına olan inancımız sonsuzdur. Bu nedenle, her türlü kurum ve kuruluş ile mevcut ilişkiler geliştirerek yeni dayanışma modelleri oluşturmak için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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