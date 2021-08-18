El Emeğine Dair Her Şey Bu Pazarda

Ataşehir Belediyesi’nin destekleriyle kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini 23 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında kurulacak stantlarda satacaklar. Kadınların ekonomik hayata dâhil olması amacıyla açılan pazar ile kadınlar aile ekonomisine katkı sunacak.

Bu pazarda Ataşehir Belediyesi’nin, Kadın Girişimcilik Merkezi’nde (AKAGİM), Ataevleri’nde mesleki kurslara katılmış veya kendi becerileriyle evlerinden üretim yapan kadınların ürünleri olacak.

Kadınlar, takı, el işi, örgü, cam ve seramikten yapmış oldukları el emeği ürünlerini tezgâhlarında satacaklar.

Kadın Emeği Pazarı, 5 Eylül tarihine kadar Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sanat Parkı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Tarih: 23 Ağustos-5 Eylül

Saat: 16.00-20.30

Yer: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sanat Parkı ( Metropol İstanbul AVM Önü)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)