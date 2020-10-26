Ekonomik Kriz ve Salgın Aşevi’ne Başvuruları Artırıyor

Ataşehir’de ihtiyaç sahiplerine günde iki öğün dört kap sıcak yemek dağıtan Ataşehir Belediyesi Aşevi bugünlerde Mart-Mayıs arasında yaşanan yoğunluğa geri dönüyor.

2011’den bu yana faaliyet gösteren Aşevi, Covid-19 salgını öncesi sıcak yemek talep eden ve sosyal servise kayıtlı 2.500 kişiye günde 2 öğün 4 kap sıcak yemek dağıtımı yapıyordu. Covid-19 vakalarının Türkiye’de görülmesinin ardından, 23 Mart - 23 Mayıs arasında zorunlu olarak eve kapanma döneminde ise bu sayı 6.000’e yaklaştı. Salgın algısının zayıfladığı yaz aylarında yeniden normale dönen Aşevi hizmetleri Eylül’den başlayarak artışa geçti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, son bir ayda yaşanan artışa değinerek “Son günlerde bizden sıcak yemek talep eden vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bunda derinleşen ekonomik krizin ve hastalığın giderek yaygınlaşmasının etkisi var. Zorlukları dayanışma ile aşacağımıza inanıyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak sıcak yemek yardımının yanı sıra erzak kolisi, bebek maması, süt, kurbanlık et gibi yardımlarda da bulunuyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanlarında olarak, yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyoruz” diyor.

Mart ayında patlama yaşandı

23 Mart tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle birlikte rutin yemek dağıtımı yapılanlara 3 bin kişi daha eklendi. Ayrıca Covid-19 hastaları da talep ettikleri süre içinde Aşevi’nin sıcak yemek servisinden yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor.

23 Mart- 23 Mayıs tarihleri arasında Aşevi’nden toplam 275.600 kişilik sıcak yemek servisi yapıldı. Bu süreçte Aşevi’nde görevli personel sayısı 30’dan 60’a dağıtım araçları ise 7’den 16’ya çıkartıldı.

Covid-19 salgınıyla birlikte yaşanan talep patlamasına cevap verebilmek için oldukça yoğun çaba gösterdiklerini belirten İlgezdi, “Sokağa çıkma kısıtlarının ortadan kaldırıldığı, normalleşme döneminde salgın öncesi rutine dönen Aşevi’ne son bir ayda onlarca yeni talep geldi. Gelmeye de devam ediyor. Şimdi yeni bir örgütlenmeye giderek muhtemel talep patlamasına hazırlıklı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kalori hesaplaması ile yemek yapılıyor

Ataşehir Belediyesi Aşevi’nde, vatandaşların günlük kalori ihtiyaçları dikkate alınarak, gıda mühendisleri denetiminde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerinin yaşı ve sağlık durumu göz önüne alınarak dağıtılıyor.

Gece 04’te iş başı yapan Aşevi’nde, hasta ve ilaç kullanan vatandaşlara zamanında yemek yetiştirebilmek için yemek dağıtıma sabah 8.30 - 9.00 arası başlanıyor. Sonrasında toplanan sefertasları yıkanıp dezenfekte edilerek ertesi güne hazırlanıyor.

İhtiyaç sahiplerinin durumuna göre günlük menülere de dikkat edilerek; yaşlı ve kanser hastası gibi vatandaşlar için yağlı, tuzlu ve kızartma gibi yemekler verilmiyor.

21 bin 686 paket kuru gıda kolisi

Pandemi sürecinde zor anlar yaşayan vatandaşlara her alanda destek olup yardım ulaştıran Ataşehir Belediyesi’nin yaptığı diğer gıda yardımlarında ise bugüne kadar; 21 bin 686 paket kuru gıda kolisi, 315 bin adet ekmek, 23 bin 200 şişe su, 16 bin 500 kutu süt, 240 bin kutu ayran, 24 bin 350 kutu meşrubat, 90 bin paket kahve, 3 bin 150 kutu bebek maması, bin kutu kahvaltılık gevrek, 45 haneye kahvaltılık, 755 haneye kurbanlık et ve 288 bin çikolata ile gofret dağıtımı yapıldı.

Pandemi sürecinde yoğun emek harcayan eczane ve sağlık çalışanlarına da 500 adet moral paketi ulaştırıldı. Vatandaşların diğer ihtiyaçlarına yönelik de; bin 220 paket bebek bezi, 360 paket hasta bezi, 34 adet hasta yatağı ve 20 adet tekerlekli sandalye sağlandı. Ayrıca 7 bin 158 adet sabun dağıtılırken, 569 haneye kıyafet ve 60 haneye de eşya yardımında bulunuldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)