banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
yoğun kar yağışlı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Soylu, İmamoğlu’nu Açığa Almak İçin Zemin mi Kolluyor ?
Son Dakika
Soylu, İmamoğlu’nu Açığa Almak İçin...
Eğitim Destek Banka Kartı ile Öğrenci İhtiyaçlarına TL Desteği Vereceğiz
Eğitim Destek Banka Kartı ile...
Sokakta Kalan Vatandaşlara İBB Elini Uzattı
Sokakta Kalan Vatandaşlara İBB Elini...
Zeytinburnu Sevgi Evlerinde Büyüdü Anne ve Babasını Arıyor
Son Dakika
Zeytinburnu Sevgi Evlerinde Büyüdü Anne...

Daha İyi Hizmet İçin Ataşehir'e Yeni Merkezler Geliyor

Ataşehir’deki kültür-sanat ve sosyal destek hizmetlerini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ataşehir Belediyesi, ilçeye yeni merkezler kazandırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:49
Daha İyi Hizmet İçin Ataşehir'e Yeni Merkezler Geliyor
banner171

Ataşehir Belediyesi önümüzdeki süreçte İçerenköy Mahallesi’nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’ni, Kayışdağı Mahallesi’nde Fidan Kalpler Gündüz Bakımevi’ni, Örnek Mahallesi’nde Sosyal Market’i ve Aşık Veysel Mahallesi’nde yeni bir kütüphaneyi hizmete açmaya hazırlanıyor.

 

İçerenköy Mahallesi’nde Neşet Ertaş Kültürevi’nin yanı sıra İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi de hizmet vermeye başlayacak. 21 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunacak merkezde; 650 kişilik tiyatro salonu, 800 m² konser salonu, 240 m² dans salonu, sergi salonu, restoran, kafeterya, kitabevi, derslikler ve 120 kişilik kütüphane bulunacak. Aynı zamanda misafirler için 157 araçlık kapalı otopark alanı yer alacak.

 

Kayışdağı Mahallesi’nde 80. Yıl Parkı yanında bin metrekare alan üzerine inşa edilen gündüz bakım evinde; 6 derslik, açık ve kapalı oyun alanları, yemek ve uyku odaları, çok amaçlı salon, revir ve mini amfi yer alacak. 100 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevi’nde kendi başına beslenebilen ve tuvalet alışkanlığı olan 3-6 yaş grubu çocuklar, deneyimli eğitmenler ve uzman psikologlar eşliğinde geleceğe hazırlanacak.

 

Aşık Veysel Mahallesi’nde bulunan Aşık Veysel Ata Evi vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrasında halk kütüphanesine dönüştürülüyor. Kitapseverlere ve ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet verecek kütüphane, Covid-19 pandemisinde alınan tedbirlerin sonlanmasının ardından kapılarını vatandaşların kullanımına açacak. 240 metrekare alana sahip kütüphane içerisinde; öğrenciler için hazırlanan ders çalışma ve özel okuma alanları ile atölye ve seminer programları için tasarlanmış bölümler yer alıyor.

 

İhtiyaç sahiplerine daha iyi ve modern şartlarda hizmet sunabilmek için hayata geçirilen Sosyal Market aracılığıyla, sosyal koruma şemsiyesi altında bulunan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemenin yer aldığı Sosyal Market’te, vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçip beğenerek alma imkânına sahip olacaklar. Bunun için ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart verilecek.

 

Yeni merkezler hakkında açıklama yapan Atasehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir’de kültür - sanat ve sosyal hizmet imkânlarından daha çok vatandaşımızın faydalanabilmesi için, merkezlerimizin yapımını kısa sürede tamamlayıp halkımızın kullanımına sunacağız. Her zaman sözünü verdiğimiz hizmet odaklı bir belediye olmak anlayışıyla, Ataşehirli her yaştan vatandaşımızın taleplerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Çok Yakında Sosyal Market Açılıyor
Ataşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Çok Yakında Sosyal Market Açılıyor
Ataşehir ve Monheim Belediyeleri Ekonomi ve Finans Alanlarında İşbirliği Anlaşması İmzaladı
Ataşehir ve Monheim Belediyeleri Ekonomi ve Finans Alanlarında İşbirliği Anlaşması İmzaladı
Doğum Gününde Nazım Hikmet Dolu Bir Gün Yaşanacak
Doğum Gününde Nazım Hikmet Dolu Bir Gün Yaşanacak
5 Ayda 660 Kilogram Atık İlaç Toplandı
5 Ayda 660 Kilogram Atık İlaç Toplandı
Ataşehir'de En Başarılı İş Fikirleri Seçildi
Ataşehir'de En Başarılı İş Fikirleri Seçildi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169