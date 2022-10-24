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Cumhuriyetin 99. Yaşı Ataşehir’de Haluk Levent Konseri Ve Fener Alayı İle Kutlanacak

Ataşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü “Cumhuriyet Geleceğimizdir” diyerek “Haluk Levent Konseri ve Fener Alayı” yürüyüşü ile kutlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 12:25
Cumhuriyetin 99. Yaşı Ataşehir’de Haluk Levent Konseri Ve Fener Alayı İle Kutlanacak
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Cumhuriyet Bayramı programına tüm Ataşehirlileri davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Cumhuriyet, bugün çağdaş, demokratik, özgür bir ülkede yaşama inancından asla ödün vermeyen bir halkın gurur verici zaferidir. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkma günüdür. Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak için sizleri 29 Ekim kutlamalarımıza davet ediyorum. 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Fener Alayı ve Haluk Levent Konseri için tüm halkımızı Ataşehir Bulvarı’na bekliyorum. Gelin Cumhuriyet’in 99. yılını hep beraber kutlayalım. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyelim” şeklinde açıklamada bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ataşehir’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Cuma günü saat 13.00’de Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek resmi törenle başlayacak. 29 Ekim Cumartesi günü ise; Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 19.30’da Doğu Ataşehir Migros önünden “Fener Alayı” yürüyüşüyle başlayacak. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, fener alayı boyunca vatandaşlarla birlikte yürüyerek, kutlamalara öncülük edecek.

Ataşehir Cumhuriyeti Haluk Levent İle Kutlayacak

Fener alayı yürüyüşünün ardından Ataşehir’deki Cumhuriyet coşkusu düzenlenecek Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. 29 Ekim Cumartesi günü Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı’nda bulunan Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde sanatçı Haluk Levent en güzel şarkılarını Cumhuriyet için söyleyecek.

29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için saat 18.30’da servis kaldırılacak noktalar;

Âşık Veysel Mahallesi - Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi önü,

Ferhatpaşa Mahallesi - Ferhatpaşa Gençlik Merkezi önü,

İçerenköy Mahallesi - Neşet Ertaş Kültür Evi önü,

Kayışdağı Mahallesi - Yaratıcı Çocuk Merkezi önü,

Küçükbakkalköy Mahallesi - Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi önü,

Örnek Mahallesi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi önü.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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