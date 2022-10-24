Cıoff Genç Teşvik Ödülü Rozetin Yolculuğu’nun Oldu

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyonu (CIOFF) “4. Hizmet ve Başarı Ödülleri” törenine çeşitli kategoride dereceye giren kurum ve kuruluşlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Ataşehir Belediyesi’nin “Sanatı Mahallenize Getiriyoruz” projesinde yetmiş beş çocuğun bir araya gelerek oluşturduğu “Belgesel Dans Tiyatrosu” olan Rozetin Yolculuğu’na CIOFF Genç Teşvik Ödülü verildi. Ödülü Ataşehir Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan aldı. Törende, Rozetin Yolculuğu mini bir gösteri yaparak katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ancak pandemi nedeniyle sahnelenemeyen “Rozetin Yolculuğu” isimli belgesel - dans tiyatrosu, ilk kez 22 Nisan akşamı düzenlenen gala gösterisiyle, bir rozetle başlayan ve bizi Cumhuriyet’e taşıyan süreç, çocukların muhteşem dans gösterisiyle hikâye edilmişti. Rozetin Yolculuğu’nun Tarih Danışmanlığını Tolga Gerger, Genel Sanat Yönetmenliğini Şevket Yakupoğlu, Koreografisini Deniz Danış üstleniyor. Müzikler ise yerel ve anonim bestelerden oluşurken, tüm kayıtlar Ataşehir Belediyesi’nin stüdyolarında gerçekleştirildi.