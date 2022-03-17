Çanakkale’ni̇n Destanısı Ruhu Ataşehi̇r’de Yaşatılıyor

Ataşehir Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü düzenlediği etkinliklerle kutlamaya başladı. İlk program "Denizde ve Karada Bir Destandır Çanakkale" sergisinin açılışı töreniyle Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşti.

Sergiye katılan isimler arasında; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Meclis Üyeleri, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Yazar Sunay Akın, Gaziler ve yurttaşlar yer aldı.

Türkiye'nin önde gelen koleksiyonerlerinden Onur Akmanlar'ın küratörlüğünü üstendiği “Denizde ve Karada Bir Destandır Çanakkale” sergisi, ziyaretçilerini Çanakkale Boğazı’ndan Gelibolu Yarımadası’ndaki siperlere kadar uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Sergide 18 Mart’ta kazanılan Deniz Zaferi’nden, 25 Nisan’da başlayan Kara Savaşları’na kadar birçok öykü anlatılırken, çarpışmalara da farklı yönleriyle ışık tutuluyor. Savaşın koşullarını gözler önüne seren çok sayıda fotoğraf, orijinal posta kartları, mektuplar, dönemin dergileri, kitaplar ve Çanakkale'de kullanılan toplar ziyaretçilerini bundan tam 107 yıl önceye götürüyor.

Türk askerinin Çanakkale Savaşı’ndaki onurlu mücadelesi, kahramanlığı ve inancı gözler önüne serilirken, Nusret Mayın Gemisi’nden; Yüzbaşı Hakkı Bey, Seyit Onbaşı, Müstecip Onbaşı ve yüzlerce isimsiz kahramanın hikâyeleri de sergide yer alıyor. Sergi bu link, https://bit.ly/3w8QoK6 üzerinden ziyaret edilebilir.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle anan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de sergi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de destansı bir mücadele veren, zafere olan inancıyla şehit düşen binlerce askerin mektupları, fotoğrafları ve eşyalarının yer aldığı sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Savaşın yarattığı tahribatlar toplum üzerinde gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak pek çok yara açar. Bu nedenle dünyada savaşa değil, barışa, kardeşliğe ve sevgiye ihtiyacımız var. Ümit ediyorum ki topraklarımızda ve dünyada böylesine derin acılar ve kayıplar bir daha yaşanmasın” dedi.

“1915'in Gerçek Yüzü İnsan Yüzüdür, İnsan Öyküleridir”

Şair ve yazar Sunay Akın da savaşın bilinmeyen hikâyelerini, kendine has üslubuyla anlatarak etkinliklerde sahne aldı.

“Ülkeleri aydınlığa hisse senetleri değil, hissi senetler kavuşturacak” diyen Sunay Akın, gösterisinde şunları söyledi: “Yeni neslin hissi senetlerinin Çanakkale Zaferi dönemindeki gibi yükselmesi için uğraşıyorum. Bir toplumu aydınlık geleceklere taşıyacak olan hissi senetlerdir. Hissi senetler müzelerde değer kazanır. Çünkü müzeler, toplumların hissi senetlerinin değer kazandığı hafızasıdır. Fakat biz ne yazık ki bugüne kadar bütün hafızamızı hep kolaycı, hamaset üzerine yapılan anmalarla geçirdik. Asıl olan insandır. Başarı insanındır. Ben de bir edebiyatçı olarak insan öykülerini araştırdım. Oyunlarımda Çanakkale Savaşı'yla ilgili bilinmeyen insan öykülerini anlatınca 1915'in gerçek yüzü ortaya çıktı. 1915'in gerçek yüzü insan yüzüdür, insan öyküleridir. Karanlığı aydınlatmak için bilginin ışığı gerekli. Ben, bilgi ile bir satranç oyuncusu gibi hamleler yapıyorum. İnsanların istediği de bilginin ışığıdır. Kimse karanlıkta yaşamayı istemez. Karanlığa mahkûm edildiklerinde siz onlara ışığı taşımalısınız ki karanlıklar son bulsun.”

Anlatılarıyla yurttaşlara duygu dolu bir akşam yaşatan Sunay Akın, gösteri sonunda ayakta alkışlandı. Akın, oyuna ilgi gösteren tüm seyircilere ve Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)