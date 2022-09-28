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Barbaros Kapalı Pazar Alanı’nda Şenlik Var

Yurttaşların yaz-kış rahatlıkla alışveriş yapabileceği 4. kapalı pazar alanını ilçeye kazandıran Ataşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nın açılışına özel olarak bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 14:33
Barbaros Kapalı Pazar Alanı’nda Şenlik Var
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Yurttaşların yaz-kış rahatlıkla alışveriş yapabileceği 4. kapalı pazar alanını ilçeyekazandıran Ataşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nın açılışına özel olarak bir dizi etkinlik düzenleyecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

3 Ekim Pazartesi günü saat 17.30’da başlayacak olan programda, çocuk şenliklerinden spora, panayır oyunlarından eğlenceli aktivitelere kadar çeşitli etkinlikler yer alacak.

Etkinliklerin ardından saat 19.30’da değerli sanatçılar Aydilge ve Onur Akın sevilen şarkılarıyla Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda sahne alacaklar.

Barbaros Mahallesi Mor Amber Sokak’ta hizmete açılan kapalı pazar alanı haftanın 3 günü açık olacak.

Pazarda, Cumartesi günü sebze-meyve, Pazar günü kumaş, Pazartesi günü ise tekstil alanında satış yapılacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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