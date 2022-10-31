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Ataşehirliler Doğa Yürüyüşü Yapıp Dağ Çileği Topladı

İstanbul’un 3’üncü en yüksek noktası olan 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı, ikinci kez Ataşehirli doğaseverleri “Dağ Çileği” etkinliğinde buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2022 Pazartesi 10:51
Ataşehirliler Doğa Yürüyüşü Yapıp Dağ Çileği Topladı
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Ataşehirli yurttaşlar Ataşehir Belediyesi’nin 2. kez düzenlediği Dağ Çileği Yürüyüşü’nde bir araya gelerek hem dağ havasında yürüyüş yaptılar hem de aromasıyla tropikal meyveyi andıran, hücre yenileyici ve C vitamini açısından da zengin olan dağ çileklerini topladılar.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

30 Ekim Pazar günü Kayışdağı Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte Ataşehirli yurttaşlar, belirlenen noktada buluşup Kayışdağı Ormanı’nda 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinlikte ormana atılan cam şişeleri gören yurttaşlar ormana zararlı olabileceğini düşünerek yürüyüş boyunca gördükleri çöpleri de hep birlikte toplayarak doğanın korunmasına katkı sağladılar.

Düzenlenen etkinliğe; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Köse, Hüseyin Hışman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile Ataşehirli yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlarla birlikte doğa yürüyüşüne katılan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, “Bugün ikinci kes dağ çileği yürüyüşümüzü doğaseverlerle birlikte gerçekleştirdik. Bütün yurttaşlarımıza doğa sevgisi aşılamak ve çevre bilinci oluşturmak adına etkinliklerimizi düzenliyoruz. Aynı zamanda sağlık açısında birçok faydası olduğu bilenen organik dağ çileğini yurttaşlarımızla tanıştırıyoruz. Etkinliğimize yoğun ilgi göster herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yürüyüşün ardından yurttaşlara çeşitli ikramların da yapıldığı program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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