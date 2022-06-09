Ataşehi̇rli̇ Mi̇ni̇k Öğrenci̇ler Mezuni̇yet Heyecanı Yaşadı

Ataşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim - öğretim yılının sona ermesine günler kala, Fidan Kalpler ile Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören öğrenciler için Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenledi.

Törene, Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Burcu Der, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören 3-6 yaş grubu 133 çocuk, yıl sonu gösterisinde hünerlerini sundu. Minikler, heyecan ve coşku içerisinde şarkılar söyleyerek, halk oyunları, bale ve çeşitli dans gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Anne – babalar da çocuklarının sahne performanslarını ve keplerini havaya atışlarını büyük bir gurur ve mutlulukla izlediler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)