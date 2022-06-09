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Ataşehi̇rli̇ Mi̇ni̇k Öğrenci̇ler Mezuni̇yet Heyecanı Yaşadı

Ataşehir Belediyesi, Gündüz Bakımevleri’nde eğitim - öğretim gören çocuklara yönelik muhteşem bir yıl sonu gösterisi düzenledi. Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde ailelerin katılımıyla gerçekleşen törende, çocuklar bale, halk oyunları, modern dans gibi birçok gösteriye imza attı. Günün sonunda Ataşehirli minikler, heyecan içerisinde keplerini havaya atarak, mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 10:32
Ataşehi̇rli̇ Mi̇ni̇k Öğrenci̇ler Mezuni̇yet Heyecanı Yaşadı
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Ataşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim - öğretim yılının sona ermesine günler kala, Fidan Kalpler ile Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören öğrenciler için Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenledi.

Törene, Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Burcu Der, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören 3-6 yaş grubu 133 çocuk, yıl sonu gösterisinde hünerlerini sundu. Minikler, heyecan ve coşku içerisinde şarkılar söyleyerek, halk oyunları, bale ve çeşitli dans gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Anne – babalar da çocuklarının sahne performanslarını ve keplerini havaya atışlarını büyük bir gurur ve mutlulukla izlediler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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