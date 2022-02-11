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Ataşehi̇r’e Büyük Müjde: Tip Merkezi̇ni̇n Yapımına Başlandı

Ataşehir Belediyesi, ilçe halkının ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşması için, bir projeye daha imza atıyor. Her yaştan yurttaşın faydalanabileceği Tıp Merkezi’nin yapımına Atatürk Mahallesi’nde başlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2022 Cuma 12:08
Ataşehi̇r’e Büyük Müjde: Tip Merkezi̇ni̇n Yapımına Başlandı
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“Önce Ataşehirlilerin sağlığı” diyerek yola çıkan ve bu amaçta da pek çok yatırım yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, vadettiği projelerden biri olan Tıp Merkezi’nin startını verdi.

 

3 bin 500 m2 arsa üzerinde yaklaşık 7 bin 500 m2’lik kapalı alana sahip olacak Tıp Merkezi’nde; Poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Hekimliği, Röntgen, Radyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı yer alacak.

 

Modern ve konforlu bir donanıma sahip olacak merkezde, tecrübeli hekim kadrosu da pek çok branşta Ataşehirli yurttaşlara hizmet verecek. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Hedefimiz her zaman yüksek kalitede, güvenilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerini hayata geçirmek oldu. Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, Kadın Sağlığı Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezlerimizle Ataşehirlilere yıllardır hizmet veriyoruz. Yurttaşlarımızın erişilebilir sağlık hizmeti yararlanabilmeleri için yeni bir tıp merkezimi daha ilçemize kazandırıyoruz. Yerel yönetimler olarak yurttaşların yaşam kalitesini artırmak sağlık politikalarımızın başında geliyor. Bu yüzden Tıp Merkezimizin yapımını kısa sürede tamamlayıp, halkımızın sağlık hizmeti almasını sağlayacağız” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2022 13:54
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