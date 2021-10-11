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Ataşehir’de Kadınlara Sağlık Taraması Yapıldı

Her yıl Ekim ayında tüm dünyada meme kanserine farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2021 Pazartesi 17:10
Ataşehir’de Kadınlara Sağlık Taraması Yapıldı
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Bu kapsamda meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 108-110 adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Ölçümü Görüntüleme Merkezi’nde Ataşehirli kadınlara yönelik tarama yapıldı.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Pazartesi günü organize edilen programda 30 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı. 11-15 Ekim tarihleri arasında hafta boyunca gruplar halinde toplamda 200 kadına “Sağlık Taraması” (mamografi-smear-kemik yoğunluğu ölçümü) yapılacak.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan tarama organizasyonu hakkında şunları söyledi:

“Her yıl Ekim Ayı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul edilmekte, bu çerçevede müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturuyor ve vatandaşlarımız için bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu sebeple farkındalık haftası boyunca toplam 200 kadınımızın sağlık taraması yapılacak. Kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavidir. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak erken tanının önemini bir kez daha belirtmek istedik. Kadınlarımızın sağlıklarını önemsemelerini ve taramalarını yapmalarını bu anlamda desteklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Unutmayalım ki erken tanı hayat kurtarır.”

Sağlık taraması yapılan kadınlar Ataşehir Belediyesi’ne ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 11.10.2021 17:12
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