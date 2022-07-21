ATAŞEHİR’DE AÇIK HAVA KONSERLERİ BAŞLIYOR

İlk olarak İBB Kent Orkestrası “Pop Müziği Akşamı” konseriyle, 26 Temmuz Salı günü saat

20.00’de Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta müzikseverlerle buluşacak.

Sonrasında ise İBB Türk Halk Müziği Topluluğu zengin repertuvarıyla Ataşehirlilere müzik

dolu bir yaz akşamı yaşatacak. Konser 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Mustafa

Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkın’da düzenlenecek.

İBB Kent Orkestrası, kurulduğu 1989 yılından bu yana, klasik, pop caz, yerli-yabancı pop,

müzikaller, film müzikleri ve dünya müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuvarı ve

seçkin sanatçı kadrosu ile sanat çalışmalarına devam ediyor.

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu ise 2007 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışı konseriyle

yurttaşlara açık etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ücretsiz bu müzik ziyafetine tüm Ataşehirliler davetlidir.