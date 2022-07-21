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ATAŞEHİR’DE AÇIK HAVA KONSERLERİ BAŞLIYOR

Ataşehir’in en sevilen konser noktalarından Amfili Park ve Deniz Gezmiş Parkı’nda, değerli sanatçıların sahne alacağı yaz konserlerine Ataşehir Belediyesi ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşecek konser programlarında Ataşehirliler müziğin coşkusunu ve sevincini doyasıya yaşayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2022 Perşembe 10:21
ATAŞEHİR’DE AÇIK HAVA KONSERLERİ BAŞLIYOR
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İlk olarak İBB Kent Orkestrası “Pop Müziği Akşamı” konseriyle, 26 Temmuz Salı günü saat
20.00’de Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta müzikseverlerle buluşacak.
Sonrasında ise İBB Türk Halk Müziği Topluluğu zengin repertuvarıyla Ataşehirlilere müzik
dolu bir yaz akşamı yaşatacak. Konser 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Mustafa
Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkın’da düzenlenecek.
İBB Kent Orkestrası, kurulduğu 1989 yılından bu yana, klasik, pop caz, yerli-yabancı pop,
müzikaller, film müzikleri ve dünya müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuvarı ve
seçkin sanatçı kadrosu ile sanat çalışmalarına devam ediyor.
İBB Türk Halk Müziği Topluluğu ise 2007 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışı konseriyle
yurttaşlara açık etkinlikler gerçekleştiriyor.
Ücretsiz bu müzik ziyafetine tüm Ataşehirliler davetlidir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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