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Ataşehir’de Açık Hava Konseri Coşkusu

Ataşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen "Açık Hava Yaz Konserleri" serisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın muhteşem konseriyle başladı. Amfili Park'ta gerçekleşen programda, 7'den 70'e her yurttaş, müziğin coşkusunu ve sevincini doyasıya yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:48
Ataşehir’de Açık Hava Konseri Coşkusu
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İBB Orkestralar Müdürlüğü İstanbul’un birçok ilçesinde ücretsiz konserler düzenleyerek yurttaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Konserlere ev sahipliği yapan ilçelerden biri de Ataşehir oldu. 26 Temmuz Akşamı, Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta müzikseverler ile buluşan İBB Kent Orkestrası Ataşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Orkestra Şefi Üstüner Büyükgönenç yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Kent Orkestrası geniş repertuvarlarıyla dinleyicilerden tam not aldı. Pop caz, yerli-yabancı pop, müzikaller, film müzikleri ve dünya müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuvarı ve seçkin sanatçı kadrosu ile izleyici karşısına çıkan Kent Orkestrası, konsere katılan 7’den 70’e Ataşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Dört solisti ve 2009 yılında bünyesine kattığı yaylı sazlar ile ‘’Senfonik Pop Orkestrası’’ niteliği kazanan Kent Orkestrası’nın konserine, yoğun katılım sağlayan Ataşehirli yurttaşlar, hep birlikte şarkılara eşlik ederek, keyifli bir akşam yaşadılar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 27.07.2022 11:51
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