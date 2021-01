Ataşehir ve Monheim Belediyeleri Ekonomi ve Finans Alanlarında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Kardeş Belediyeler olarak bugüne kadar kültür, sanat ve eğitim alanlarında işbirliği yapan Ataşehir ve Monheim am Rhein belediyeleri arasında sektörel işbirliği protokolü imzalandı. Kardeşlik bağlarını her geçen gün kuvvetlendiren Ataşehir Belediyesi ve Monheim am Rhein Belediyesi bu kez de ekonomi ve finans alanlarında işbirliği anlaşmasına vardı.