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Ataşehir Ve İBB Ekipleri Sivrisinekle Mücadele Başlattı

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri, Temizlik ve Zabıta Müdürlükleri, İBB ekipleriyle birlikte Ataşehir’de sivrisinekle mücadele başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 10:38
Ataşehir Ve İBB Ekipleri Sivrisinekle Mücadele Başlattı
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Ataşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek gibi canlıların üremesini engellemek amacıyla sürdürdüğü fiziksel, kültürel ve kimyasal çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede tespit edilen 1457 larva üreme noktaları, ekiplerin 3 hafta sürecek titiz çalışmasıyla temizlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Yürütülen çalışmalarda sivrisinek ve karasineklerin barındıkları ve üreme kaynakları olan küçük su birikintilerinden bataklıklara, bina bodrumlarından rögar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar ve fosseptik çukurlara kadar ilaçlamaya gerek kalmaksızın kültürel mücadele ile sorunun çözülmesi amaçlanıyor.

Çalışmalarda sivrisineklerin üreyebileceği her türlü su birikintisi olan küçük plastik ve metal kaplar, saksılar, kullanılmış araba lastikleri ve benzeri malzemeler depolandığı alandan alınarak temizlendi ve sonrasında bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

Ekipler, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele konusunda vatandaşların desteğinin ne kadar önemli olduğu ile ilgili bilgiler vererek broşür dağıtımı da gerçekleştiriyor.

“1457 Larva Üreme Noktası Tespit Ettik”

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, “Ataşehir Belediyesi ve İBB Sağlık Daire Başkanlığıyla birlikte İstanbul’a örnek olacak bir proje çalışmasına başladık. Farklı bir uygulama yöntemiyle, sivrisinek popülâsyonunun minimum düzeye indirilmesini hedefliyoruz. Özellikle kültürel mücadele yöntemiyle, başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Kimyasal yöntemlere başvurmadan, halkımızın sağlığını korumak için durgun su ortamı olan 1457 larva üreme noktalarını tespit ettik” dedi.

Etkili ve ekonomik bir larva mücadelesi için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikle halkın da mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Bozkurt, “İnsan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen, uçkun ve haşereye yönelik çalışmalarımız ve hizmetlerimiz tüm mahalle ve sokaklarımızda düzenli aralıkla yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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