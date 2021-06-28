Ataşehir'in Parklarında Puki Çocuklarla Buluşucak

Artık “Yeni Normalleşme” süreciyle birlikte Puki Parkta programı, çevrimiçi olmaktan çıkarak Temmuz ve Ağustos aylarında Ataşehir’in parklarında fiziksel olarak çocuklarla bir araya gelecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Puki Parkta programının ilk gösterimi 3 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da İBB Ataşehir Deprem Parkı’nda (Deniz Gezmiş Parkı) yapılacak.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun çalışmalarıyla ortaya çıkan sevimli kukla Puki, çocuklar için anaokulu müfredatına uygun ve eğlendirirken öğreten “Çevreci Puki” isimli oyununu Ataşehir’in 15 mahallesinde sahneleyecek.

Programın yönetmenliğini Ataşehir Belediyesi tiyatro yönetmenleri A. Ercan Tulunay ve Muharrem Uğurlu yaparken, sevimli kukla Puki’ye sesiyle Simge Beşiz Özkal hayat veriyor. Farklı disiplinlerden birçok uzmanı bir araya getiren proje ekibinde, uzman pedagog ve psikologların yanı sıra müzisyenler ve tiyatrocular da yer alıyor.

Konuklarına sorular yöneltip oyunlar oynayarak cevap arayacak Puki’ye bu yolculuğunda eşlik etmek isteyenler Temmuz ve Ağustos aylarında Ataşehir’in parklarında Puki’yi izleyebilir.

Etkinlik Program Takvimi

3 Temmuz CUMARTESİ PUKİ PARKTA MUSTAFA KEMAL İBB ATAŞEHİR DEPREM PARKI (DENİZ GEZMİŞ) 17.30 4 Temmuz PAZAR PUKİ PARKTA ESATPAŞA MEHMET AKİF PARKI (YUNUS EMRE CAMİİ YANI) 17.30 5 Temmuz PAZARTESİ PUKİ PARKTA FETİH BUHARA PARKI 17.30 6 Temmuz SALI PUKİ PARKTA ÖRNEK İSMET İNÖNÜ PARKI 17.30 8 Temmuz PERŞEMBE PUKİ PARKTA KÜÇÜKBAKKALKÖY NAZIM HİKMET PARKI 17.30 9 Temmuz CUMA PUKİ PARKTA İÇERENKÖY MESKENLER PARKI 17.30 12 Temmuz PAZARTESİ PUKİ PARKTA KAYIŞDAĞI 80. YIL CUMHURİYET PARKI 17.30 13 Temmuz SALI PUKİ PARKTA FERHATPAŞA NECMETTİN ERBAKAN PARKI 17.30 10 Ağustos SALI PUKİ PARKTA YENİSAHRA İPEK PARKI 17.30 11 Ağustos ÇARŞAMBA PUKİ PARKTA YENİÇAMLICA ŞHT. ÖĞRT. HÜSEYİN AĞIRMAN PARKI 17.30 13 Ağustos CUMA PUKİ PARKTA MEVLANA 30 AĞUSTOS PARKI 17.30 16 Ağustos PAZARTESİ PUKİ PARKTA İNÖNÜ MUHTARLIK YANI PARK 17.30 17 Ağustos SALI PUKİ PARKTA YENİŞEHİR MUHTARLIK ARKASI 17.30 19 Ağustos PERŞEMBE PUKİ PARKTA İÇERENKÖY YÜRÜYÜŞ PARKI 17.30 20 Ağustos CUMA PUKİ PARKTA ATATÜRK ATATÜRK PARKI (ATAŞEHİR BLV. NAR POİNT YANI) 17.30

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)