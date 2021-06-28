Ataşehir'in Parklarında Puki Çocuklarla Buluşucak

Artık “Yeni Normalleşme” süreciyle birlikte Puki Parkta programı, çevrimiçi olmaktan çıkarak Temmuz ve Ağustos aylarında Ataşehir’in parklarında fiziksel olarak çocuklarla bir araya gelecek.
İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner
Puki Parkta programının ilk gösterimi 3 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da İBB Ataşehir Deprem Parkı’nda (Deniz Gezmiş Parkı) yapılacak.
Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun çalışmalarıyla ortaya çıkan sevimli kukla Puki, çocuklar için anaokulu müfredatına uygun ve eğlendirirken öğreten “Çevreci Puki” isimli oyununu Ataşehir’in 15 mahallesinde sahneleyecek.
Programın yönetmenliğini Ataşehir Belediyesi tiyatro yönetmenleri A. Ercan Tulunay ve Muharrem Uğurlu yaparken, sevimli kukla Puki’ye sesiyle Simge Beşiz Özkal hayat veriyor. Farklı disiplinlerden birçok uzmanı bir araya getiren proje ekibinde, uzman pedagog ve psikologların yanı sıra müzisyenler ve tiyatrocular da yer alıyor.
Konuklarına sorular yöneltip oyunlar oynayarak cevap arayacak Puki’ye bu yolculuğunda eşlik etmek isteyenler Temmuz ve Ağustos aylarında Ataşehir’in parklarında Puki’yi izleyebilir.
Etkinlik Program Takvimi
|
3 Temmuz CUMARTESİ
|
PUKİ PARKTA
|
MUSTAFA KEMAL
|
İBB ATAŞEHİR DEPREM PARKI (DENİZ GEZMİŞ)
|
17.30
|
4 Temmuz PAZAR
|
PUKİ PARKTA
|
ESATPAŞA
|
MEHMET AKİF PARKI (YUNUS EMRE CAMİİ YANI)
|
17.30
|
5 Temmuz PAZARTESİ
|
PUKİ PARKTA
|
FETİH
|
BUHARA PARKI
|
17.30
|
6 Temmuz SALI
|
PUKİ PARKTA
|
ÖRNEK
|
İSMET İNÖNÜ PARKI
|
17.30
|
8 Temmuz PERŞEMBE
|
PUKİ PARKTA
|
KÜÇÜKBAKKALKÖY
|
NAZIM HİKMET PARKI
|
17.30
|
9 Temmuz CUMA
|
PUKİ PARKTA
|
İÇERENKÖY
|
MESKENLER PARKI
|
17.30
|
12 Temmuz PAZARTESİ
|
PUKİ PARKTA
|
KAYIŞDAĞI
|
80. YIL CUMHURİYET PARKI
|
17.30
|
13 Temmuz SALI
|
PUKİ PARKTA
|
FERHATPAŞA
|
NECMETTİN ERBAKAN PARKI
|
17.30
|
10 Ağustos SALI
|
PUKİ PARKTA
|
YENİSAHRA
|
İPEK PARKI
|
17.30
|
11 Ağustos ÇARŞAMBA
|
PUKİ PARKTA
|
YENİÇAMLICA
|
ŞHT. ÖĞRT. HÜSEYİN AĞIRMAN PARKI
|
17.30
|
13 Ağustos CUMA
|
PUKİ PARKTA
|
MEVLANA
|
30 AĞUSTOS PARKI
|
17.30
|
16 Ağustos PAZARTESİ
|
PUKİ PARKTA
|
İNÖNÜ
|
MUHTARLIK YANI PARK
|
17.30
|
17 Ağustos SALI
|
PUKİ PARKTA
|
YENİŞEHİR
|
MUHTARLIK ARKASI
|
17.30
|
19 Ağustos PERŞEMBE
|
PUKİ PARKTA
|
İÇERENKÖY
|
YÜRÜYÜŞ PARKI
|
17.30
|
20 Ağustos CUMA
|
PUKİ PARKTA
|
ATATÜRK
|
ATATÜRK PARKI (ATAŞEHİR BLV. NAR POİNT YANI)
|
17.30
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)