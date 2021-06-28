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Ataşehir'in Parklarında Puki Çocuklarla Buluşucak

Ataşehir Belediyesi, pandemi döneminde zor günler geçiren çocuk tiyatrolarına destek verebilmek ve evdeki çocukların eğlenceli vakit geçirebilmelerine katkıda bulunmak için 2020 yılında “Puki Parkta” isimli projeyi hayata geçirerek online platformlarda izleyiciyle buluşturmuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 18:43
Ataşehir'in Parklarında Puki Çocuklarla Buluşucak
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Artık “Yeni Normalleşme” süreciyle birlikte Puki Parkta programı, çevrimiçi olmaktan çıkarak Temmuz ve Ağustos aylarında Ataşehir’in parklarında fiziksel olarak çocuklarla bir araya gelecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Puki Parkta programının ilk gösterimi 3 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da İBB Ataşehir Deprem Parkı’nda (Deniz Gezmiş Parkı) yapılacak.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun çalışmalarıyla ortaya çıkan sevimli kukla Puki, çocuklar için anaokulu müfredatına uygun ve eğlendirirken öğreten “Çevreci Puki” isimli oyununu Ataşehir’in 15 mahallesinde sahneleyecek.

Programın yönetmenliğini Ataşehir Belediyesi tiyatro yönetmenleri A. Ercan Tulunay ve Muharrem Uğurlu yaparken, sevimli kukla Puki’ye sesiyle Simge Beşiz Özkal hayat veriyor. Farklı disiplinlerden birçok uzmanı bir araya getiren proje ekibinde, uzman pedagog ve psikologların yanı sıra müzisyenler ve tiyatrocular da yer alıyor.

Konuklarına sorular yöneltip oyunlar oynayarak cevap arayacak Puki’ye bu yolculuğunda eşlik etmek isteyenler Temmuz ve Ağustos aylarında Ataşehir’in parklarında Puki’yi izleyebilir.

Etkinlik Program Takvimi

3 Temmuz CUMARTESİ

PUKİ PARKTA

MUSTAFA KEMAL

İBB ATAŞEHİR DEPREM PARKI (DENİZ GEZMİŞ)

17.30

4 Temmuz PAZAR

PUKİ PARKTA

ESATPAŞA

MEHMET AKİF PARKI (YUNUS EMRE CAMİİ YANI)

17.30

5 Temmuz PAZARTESİ

PUKİ PARKTA

FETİH

BUHARA PARKI

17.30

6 Temmuz SALI

PUKİ PARKTA

ÖRNEK

İSMET İNÖNÜ PARKI

17.30

8 Temmuz PERŞEMBE

PUKİ PARKTA

KÜÇÜKBAKKALKÖY

NAZIM HİKMET PARKI

17.30

9 Temmuz CUMA

PUKİ PARKTA

İÇERENKÖY

MESKENLER PARKI

17.30

12 Temmuz PAZARTESİ

PUKİ PARKTA

KAYIŞDAĞI

80. YIL CUMHURİYET PARKI

17.30

13 Temmuz SALI

PUKİ PARKTA

FERHATPAŞA

NECMETTİN ERBAKAN PARKI

17.30

10 Ağustos SALI

PUKİ PARKTA

YENİSAHRA

İPEK PARKI

17.30

11 Ağustos ÇARŞAMBA

PUKİ PARKTA

YENİÇAMLICA

ŞHT. ÖĞRT. HÜSEYİN AĞIRMAN PARKI

17.30

13 Ağustos CUMA

PUKİ PARKTA

MEVLANA

30 AĞUSTOS PARKI

17.30

16 Ağustos PAZARTESİ

PUKİ PARKTA

İNÖNÜ

MUHTARLIK YANI PARK

17.30

17 Ağustos SALI

PUKİ PARKTA

YENİŞEHİR

MUHTARLIK ARKASI

17.30

19 Ağustos PERŞEMBE

PUKİ PARKTA

İÇERENKÖY

YÜRÜYÜŞ PARKI

17.30

20 Ağustos CUMA

PUKİ PARKTA

ATATÜRK

ATATÜRK PARKI (ATAŞEHİR BLV. NAR POİNT YANI)

17.30

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.06.2021 18:50
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