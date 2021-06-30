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Ataşehir'de Sosyal Market'in Resmi Açılışı Yapıldı

Ataşehir Belediyesi’nin ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet vermek amacıyla hazırladığı ve Lions Kulübü’nün katkılarıyla Örnek Mahallesi’nde hizmete sunulan Sosyal Market’in resmi açılışı gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 10:05
Ataşehir'de Sosyal Market'in Resmi Açılışı Yapıldı
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Ataşehir’de şu an iki tane olan ve önümüzdeki günlerde sayılarının artırılacağı belirtilen Sosyal Marketler aracılığıyla, Ataşehir’de ikamet eden, ihtiyaç sahiplerine modern şartlarda hizmet sunuluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İçerisinde gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemenin yer aldığı Sosyal Marketlerde, vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçip beğenerek alma imkânına sahip oluyor. Vatandaşlar, sahip oldukları sosyal kartlar ile marketlerden alışveriş yapabiliyor.

Belediye’ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemesi tamamlandıktan sonra, kendilerine teslim edilen Sosyal Kartlarına ihtiyaçları kadar puan yükleniyor. Vatandaşlar, Sosyal Kart ile Sosyal Market’e gelerek kendilerinin veya ailelerinin ister giyecek ihtiyaçlarını, ister sofra ihtiyaçlarını isterse de çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Açılışa; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der, Hüseyin Hışman ile 118-Y Lions Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Lions Uluslararası Rektörü Prof. Dr. Hayri Ülgen, Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Burcu Der Hasanoğlu, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Metin, Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın katıldı.

Sosyal Market Projesi hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği Sosyal Market uygulamamızla, acil ihtiyaç malzemelerinin karşılanmasını sağlayacağız. Yoksullukla mücadele konusunda diğer çalışmalarımız da aralıksız sürüyor” dedi.

118-Y Lions Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit yaptığı konuşmada, “Böylesine güzel bir hizmeti birlikte hayata geçirdiğimiz için Ataşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Burada birlikte çok güzel bir hizmet yaptık. Bu hizmetin devamlılığının geleceğine inanıyorum” dedi. 

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der ise; “Lions kulübü ile birlikte açmış olduğumuz sosyal marketimizin, Ataşehirimize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu başlangıç ve inşallah devamı gelecek. Yenişehir mahallemizde de bir Sosyal Marketimiz daha bulunuyor. Küçükbakkalköy mahallemizde projesi devam eden Sosyal Marketimiz var. Daha farklı mahallelerimizde de bu projeler devam edecek. Ataşehir Belediyesi ve Lions Kulübü’nün işbirliğiyle bu hizmetler devam edecek” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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