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Ataşehir'de Kardeş Kültürlerin Festivali 16 Eylül'de Başlıyor

Ataşehir Belediyesi’nin bir klasiği haline gelen Kardeş Kültürlerin Festivali, yedinci kez İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. Dopdolu bir programa ev sahipliği yapacak olan Festival, 16 Eylül akşamı kapılarını müzikseverlere açacak. Candan Erçetin’den Hadise’ye, Arif Sağ’dan Selçuk Balcı’ya kadar birbirinden değerli 16 sanatçı “Kardeş Kültürlerin Festivali”nde bir araya gelerek muhteşem konserlere imza atacaklar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 16:53
Ataşehir'de Kardeş Kültürlerin Festivali 16 Eylül'de Başlıyor
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Ataşehir Belediyesi tarafından 16 - 26 Eylül tarihleri arasında yedincisi düzenlenecek “Kardeş Kültürlerin Festivali” ile müziğin kalbi Ataşehir’de atacak.

Festival boyunca Candan Erçetin, Hadise, Arif Sağ, Koray Avcı, Niyazi Koyuncu, Sefo, Belkıs Akkale, Kutsal Evcimen, Latif Doğan, Mikail Aslan, Selçuk Balcı, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Yavuz Değirmenci, Melek Mosso, Onur Akın gibi müziğin her dalından usta isimler 6 ayrı mahallede müzikseverlerle buluşacak.

Kardeş Kültürlerin Festivali’nde, 16 sanatçı müziğin farklı türlerini Ataşehir’in çeşitli noktalarında sahneye taşıyacak. Festival programı, Selçuk Balcı ve Melek Mosso’nun sahne alacağı ilk gün konserleriyle 16 Eylül Cuma günü Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda saat 19.30’da başlayacak. Ersin Show’un sunumu ve DJ performansı da konser öncesi müzikseverlerle bir araya gelecek.

17 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da İçerenköy Mahallesi İdman Yurdu Sahası’nda Hadise, 19 Eylül Pazartesi günü saat 19.30’da Mevlana Mahallesi Sitespor Sahası’nda Niyazi Koyuncu–Sefo, 20 Eylül Salı günü saat 19.30’da İçerenköy Mahallesi İdman Yurdu Sahası’nda Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, 21 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Atatürk Mahallesi ATAPARK Konser Alanı’nda Candan Erçetin, 25 Eylül Pazar günü saat 17.30’da Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı’nda Kutsal Evcimen, Yavuz Değirmenci, Mikail Aslan, Onur Akın, 26 Eylül Pazartesi günü saat 19.30’da Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda Latif Doğan ve Koray Avcı konser verecek.

İstanbullu herkesi bu festivale davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Kardeş Kültürlerin Festivaliyle, sanat ve kültürün en önemli parçalarından biri olan müziğin iyileştirici gücüne duyduğumuz inançla, farklı kültürlerin arasında köprü kurmaya devam ediyoruz. Aynı Ataşehir gibi çok kültürlü, çok sesli, çok katmanlı, rengârenk, dolu dolu bir program hazırladık. Kardeş Kültürlerin Festivaliyle, en çok ihtiyaç duyduğumuz dostluğu, barışı, umudu, sevgiyi çoğalttığımız günlere tanıklık edeceğiz. Farklı kültürleri bir arada yaşatan, kültür mozaiğini oluşturan zenginliklere asırlardır ev sahipliği yapan güzel şehrimiz de böyle değerli festivalleri hayata geçirdiğimiz ve sürdürdüğümüz için mutluyuz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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