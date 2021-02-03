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Ataşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Çok Yakında Sosyal Market Açılıyor

Ataşehir Belediyesi sosyal marketlerden ilkini Şubat ayı sonunda faaliyete açıyor. İhtiyaç sahiplerinin, Sosyal Kart ile her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak olan Sosyal Market bünyesinde, derin yoksulluk sarmalındaki yalnız anneler için de destekleyici projeler üretilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 16:06
Ataşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Çok Yakında Sosyal Market Açılıyor
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Ataşehir Belediyesi; ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet vermek ve daha fazla fayda sağlayabilmek için Sosyal Market’i hayata geçiriyor. Sosyal Market sayesinde, Ataşehir sınırları içerisinde ikamet eden, ihtiyaç sahiplerine modern şartlarda hizmet sunulacak. İçerisinde gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemenin yer aldığı Sosyal Market’te, vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçip beğenerek alma imkânına sahip olacaklar. Bunun için ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart verilecek. Belediye’ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemesi tamamlandıktan sonra, kendilerine teslim edilecek Sosyal Kartlarına ihtiyaçları kadar puan yüklenecek. Vatandaşlar, Sosyal Kart ile Sosyal Market’e gelerek kendilerinin veya ailelerinin ister giyecek ihtiyaçlarını, ister sofra ihtiyaçlarını isterse de çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. 

Ayrıca aileleri bilinçlendirme ve farkındalık yaratmayı hedefleyen; ilk yardım, aile içi şiddet, çocuk bakımı, hijyen ve temizlik gibi eğitimlere katılan Sosyal Kart sahiplerine ek puan sağlanacak. 

Proje hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,

“Ataşehir Belediyesi olarak toplumsal belediyecilik faaliyetlerimizi istikrarlı olarak geliştiriyoruz. Sosyal Marketimizin ilkini yakında hizmete açacağız. Hem yoksullukla mücadele hem de acil ihtiyaç malzemelerinin sağlanması konusunda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ayrıca Sosyal Marketimizin bulunduğu bina içerisinde, derin yoksulluk içerisinde bulunan yalnız annelerimize yönelik sosyal projeler gerçekleştireceğiz” dedi. Şubat ayının sonunda açılması planlanan Sosyal Market’ten yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanabilecek, markette ücret-para kullanılmayacak.   

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