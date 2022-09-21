Ataşehir'de Halk Müziği Rüzgarı

Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali'nin dördüncü gününde usta sanatçılar Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ İçerenköy Mahallesi İdman Yurdu Sahası’nda sahne aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Festivale; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri, Ataşehirli Muhtarlar ve çok sayıda İstanbullu katıldı.

Yoğun ilgi gören konserde Tolga Sağ ve Erdal Erzincan’nın solo performansının ardından Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ birlikte sahne aldılar. Halk Müziği’nin sevilen eserlerini seslendiren usta sanatçılara dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadılar.

Konser sonunda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi usta sanatçılara teşekkürlerini sunduktan sonra plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

