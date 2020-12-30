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Ataşehir'de En Başarılı İş Fikirleri Seçildi

Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’nin (AKAGİM) hazırladığı 2020 yılı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması’nda kazananlar belli oldu. En başarılı 7 iş fikrinin yarıştığı finalde en iyi 3 ekip belirlendi. Yarışmada eklem ağrıları için doğal yumurta zarı üretimi sağlayan “İnnoyum” projesi birinci oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:24
Ataşehir'de En Başarılı İş Fikirleri Seçildi
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Ekim ayında başlayan; teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikirlerinin yarıştığı Proje Pazarı İş Fikri Yarışması’na toplam 21 ekip katıldı. İlk elemenin ardından seçilen 14 ekibe online Girişimcilik Kampı eğitimleri ile mentor destekleri verildi ve iş fikirlerini daha da geliştirmeleri sağlandı. Sonrasında yarı final elemelerinde ilk 7’ye kalan ekipler; etkili sunum teknikleri, sunum mentorluğu ve sunum atölyeleri ile final gününe hazırlandılar.

 

Yarışmanın finalinde; insan kaynakları alanında adaylara ve işverenlere danışmanlık hizmeti sağlayacak “Konsept CV”, eklem ağrıları için doğal yumurta zarı üretimi sağlayacak “İnnoyum”, kullanıcılar arası taşınabilir eşya kiralama platformu “Hourly”, hayvanlar için kolektif yardımlaşma platformu “Patimino”, paylaşımlı mutfak atölyesi “Pikolini”, mikro ölçekli organik solucan gübresi makinesi ve yörelere özgü ürünlerin kullanıcılar tarafından online mağazalarda satışının yapılabileceği bir platform olan “Yörecim” projeleri yarıştı.

 

Final gününde jüri karşısına çıkan ekiplerin yaptıkları sunumlar sonrasında yarışmayı kazanan ilk 3 ekip belirlendi. Değerlendirme sonunda, eklem ağrıları için doğal yumurta zarı üretimi sağlayan “İnnoyum” projesi ile Lara Özmete, Sefanur Yavuz ve Muhammed Yüceer’den oluşan ekip birinci oldu.

 

Mikro ölçekli organik solucan gübresi üretim makinası geliştiren Selen Hacıalioğlu ve Murat Aslantürk’ten oluşan ekip ikinci olurken, kullanıcılar arası taşınabilir eşya kiralama platformu olan “Hourly” projesinin geliştiricileri Dilan Fatma Öncevarlık ve Kemal Doruk Yıldız üçüncü oldu.

 

Başarılı ekipler sırasıyla; 7.500 TL, 5.000 TL ve 2.500 TL para ödülü, AKAGİM ortak ofise ön jürisiz kabul hakkı ve 12 ay boyunca AKAGİM hizmetleri desteği ile Lodestar Business Solutıon tarafından mentör desteği kazandı.

 

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