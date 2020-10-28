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Ataşehir' de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

Ataşehir’de Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören 28 Ekim Çarşamba günü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
Ataşehir' de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı
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Tören; İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Şenol Dilmen ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk koymalarıyla başladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanının mesajının okunmasıyla sona eren resmi törenin ardından siyasi partiler ve STK’lar da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Bayramı törenine; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Sevgi Uluğ, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin Ataşehir ilçe başkanları ve üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl kutlamalar sınırlı tutulurken, Ataşehirliler Ulu Önder Atatürk’e ve onun en büyük eseri Cumhuriyete sahip çıktıklarını göstermek için çelenk sunma törenine yoğun ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: Bizler, Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek, ülkemizi Atamızın hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canını ortaya tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum”.

 

Cumhuriyet Korteji ve Sanat Söyleşileri

Ataşehir’de kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı; bando ekibinin marş ve şarkıları eşliğinde Cumhuriyet TIR’ı ve otobüsünün tüm mahalle ve sokaklarda yapacağı kortejle devam edecek.

Cumhuriyetin yetiştirdiği değerli sanatçıların, Türkiye’nin sanat tarihi yolculuğunda deneyimlerini paylaşacakları söyleşiler de Ataşehir Belediyesi’nin Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya devam ediyor.

28 Ekim Çarşamba günü Tiyatro Sanatçısı Rutkay Aziz, moderatörlüğünü Burak Göral’ın yapacağı “Cumhuriyet ve Sinema” söyleşisiyle saat 13.00’de izleyici karşısında olacak. Aynı gün Tiyatro Sanatçısı Haldun Dormen, Atılgan Gümüş’ün moderetörlüğünde saat 15.00’de “Cumhuriyet ve Müzikaller”i anlatacak.

“Cumhuriyet’in Sesleri” programında 29 Ekim Perşembe günü Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal, Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü T. Volkan Aslan moderatörlüğünde “Cumhuriyet ve Tiyatro” üzerine saat 13.00’de keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Ünlü Piyano Sanatçısı Gülsin Onay ise 29 Ekim’de Serhan Bali moderatörlüğünde “Cumhuriyet ve Müzik” üzerine saat 15.00’de başlayacak bir program gerçekleştirecek ve piyanosunun tuşlarına bir kez de Cumhuriyet sevdalıları için basacak.

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