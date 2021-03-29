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Ataşehir'de Anne ve Baba Buluşmaları Başlıyor

Ataşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) iş birliğiyle, çocukların bütünsel gelişiminde eşit sorumlulukları olan anne ve babalar için “Anne Buluşmaları” ve “Baba Buluşmaları” hayata geçiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 12:23
Ataşehir'de Anne ve Baba Buluşmaları Başlıyor
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Ataşehirli anne ve babaları; çocuk gelişimi, çocuklarla iletişim ve uygun hane ortamı konularında bilgilendirmek ve desteklemek üzere hazırlanan program internet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dokuz hafta sürecek Baba Buluşmaları uygulaması, babaların; çocuklarıyla arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmeyi ve babalık davranışlarını desteklemeyi amaçlıyor. AÇEV tarafından evlerine gönderilen bir paket üzerinden gerçekleşecek uygulamaya katılan babalar, her hafta 50 dakikalık bir çevrim içi buluşmaya katılacaklar. Katılımcı babalara her buluşma için internet desteği de sağlanacak.

Anne Buluşmaları uygulamasına 3 ila 6 yaş arasında çocuk sahibi ve yalnızca ilkokul veya ortaokul mezunu olan anneler katılabilecek. Bu uygulama için annelerin evlerine, bir kutu içinde eğitimlerin konularını içeren basılı metinler gönderilecek. Bu kutuda eğitim malzemeleri dışında çocuklar için kitaplar, tüm aile bireylerini oyuna davet eden oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri de bulunacak. Eğitimlerde çocuklarda olumlu davranışların geliştirilmesi, sorumluluk duygusunun kazandırılması, empati, öfke yönetimi, problem çözme gibi 8 farklı konu üzerine karşılıklı sohbet gerçekleştirilecek. Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın geliştirdiği “Anne Buluşmaları” uygulaması gönüllü eğitimciler tarafından gerçekleştirilecek.

İki ayrı program olarak internet üzerinden çevrimiçi gerçekleşecek buluşmalarda kontenjan sınırlı sayıda olacak.

Buluşmalar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için Ataşehir Belediyesi’nin 0216 570 50 00 Çağrı Merkezi’nden 1083 dahili numarası aranabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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