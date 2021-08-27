banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1451.3
ALTIN
485.76
DOLAR
8.3755
STERLİN
11.5449
EURO
9.8824
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle Muğla'da
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle...
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan...
Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara Uyalım
Son Dakika
Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara...
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?
Son Dakika
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden...

Ataşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan büyük zaferin 99. yıl dönümü, “Bağımsızlık Destanın Sesi Ataşehir’de Yükseliyor” sloganıyla Ataşehir’de büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 13:26
Ataşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu
banner171

Zaferimizin taçlandığı bu anlamlı günde, 40. sanat yılına giren değerli müzik grubu Yeni Türkü "Vira Vira, “Aşk Yeniden” ve “Olmasa Mektubun” gibi kuşakları buluşturan şarkılarını Ataşehirliler için söyleyerek keyifli bir konsere imzasını atacak.

Cumhuriyet Meydanı Parkı’nda saat 20.00’de başlayacak olan konserde HES kodu zorunlu olacak.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, sel felaketinden etkilenen bölgelerimize Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yardım kampanyası düzenlenecek. Güncel ihtiyaç listesine göre belirlenen bebek maması, bebek bezi ve kişisel hijyen ürünleri (diş fırçası, diş macunu, şampuan, tırnak makası, kadın pedi, tarak, tıraş köpüğü, jilet, sabun vb.) bağışlarınızı saat 19.00’dan itibaren konser alanına getirebilirsiniz. Bağışlarınızın kullanılmamış, sıfır ürünler olması gerekmektedir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal Marketlere İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü
Sosyal Marketlere İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü
El Emeğine Dair Her Şey Bu Pazarda
El Emeğine Dair Her Şey Bu Pazarda
Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası
Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası
Ataşehir Belediyesi Başkanlığı 1. Senyör Tenis Turnuvası Sona Erdi
Ataşehir Belediyesi Başkanlığı 1. Senyör Tenis Turnuvası Sona Erdi
Çocuklar İçin “Parkta Hayat Var” Etkinlikleri
Çocuklar İçin “Parkta Hayat Var” Etkinlikleri

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169