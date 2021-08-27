Ataşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Zaferimizin taçlandığı bu anlamlı günde, 40. sanat yılına giren değerli müzik grubu Yeni Türkü "Vira Vira, “Aşk Yeniden” ve “Olmasa Mektubun” gibi kuşakları buluşturan şarkılarını Ataşehirliler için söyleyerek keyifli bir konsere imzasını atacak.

Cumhuriyet Meydanı Parkı’nda saat 20.00’de başlayacak olan konserde HES kodu zorunlu olacak.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, sel felaketinden etkilenen bölgelerimize Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yardım kampanyası düzenlenecek. Güncel ihtiyaç listesine göre belirlenen bebek maması, bebek bezi ve kişisel hijyen ürünleri (diş fırçası, diş macunu, şampuan, tırnak makası, kadın pedi, tarak, tıraş köpüğü, jilet, sabun vb.) bağışlarınızı saat 19.00’dan itibaren konser alanına getirebilirsiniz. Bağışlarınızın kullanılmamış, sıfır ürünler olması gerekmektedir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)