Ataşehir'de 30 Ağustos'un 100. Yıl Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Ataşehir’de resmi törenler düzenlendi.

Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk anma töreni Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutan Vekili İkbal Albay Veysal Baştuğ ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, Atatürk anıtına çelenk koyması ile başladı. Protokolün ardından siyasi parti ilçe örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da çelenk bırakarak saygılarını sundular.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemil Sandıkçı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürlerinin yanı sıra siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve Gazilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Resmi törenin ardından Ataşehir Kaymakamlığı’nda ilçe protokülünün katıldığı bir tören gerçekleştirildi.

100 Yıllık Destanı Sesi Ataşehir’de Yankılandı

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü sevilen alternatif müzik grubu Evdeki Saat’in ve Türkçe rap müziğin başarılı ismi Ceza’nın konserleriyle kutladı.

Evdeki Saat, çok sevilen ve albümlerinde yer alan şarkılarını, Ataşehirliler için söyledi. Yurttaşlar grubun söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Grup, istek alan "Uzunlar" adlı şarkılarını söylemeye başlayınca, alandaki coşku daha da arttı.

Ardından Türkçe rap müziğin başarılı ismi Ceza sahne aldı. Ceza dillere dolanan şarkılarını bir asra ulaşan Zafer Bayramı için söyledi. Vatandaşlar hep birlikte Ceza’nın şarkılarına eşlik ederek bayramın coşkusunu yaşadı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yayımladığı mesajında şunları söyledi: “Anadolu devriminin en büyük meşalelerinden, Türk tarihinin dönüm noktası, Cumhuriyet’in temellerinin sarsılmaz çelik yürekle sağlamlaştığı Büyük Zaferin 100. yıl dönümü yolumuzu aydınlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir mucizenin eseriyle genç Cumhuriyet’in temelleri atıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece bizim değil, ezilen tüm ulusların ilham aldığı özgürlük mücadelesidir. 26 Ağustos'ta Kocatepe'den kasırga olup aydınlığa doğan, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zafer olup ümitsizliği boğan, 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında çiçek olup Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasını sağlayan kahramanlarımız, her zaman kalbimizde olacaklar. Düşman kurşununa yüreği ile meydan okuyan Mehmetçiğin zaferi, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmış Diriliş Destanının Savaşı olarak kaydedilmiştir.”

30 Ağustos tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, bir devrin bittiği, yeni bir devrin başladığı kahramanlık destanıdır diyen Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, “Tarihin dönüm noktası olan bugün tüm ulusun asla unutmayacağı bir devrimdir. Sakarya, Türk askerinin kahramanlığının abideleşmesidir. Tam bağımsız Türkiye’ye olan inançla yazılan bu destan tüm işgalci devletlere de önemli bir ders olmuştur. Bu zafer, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü, sarsılmaz olduğunun da en büyük kanıtıdır. Ulu Önderin şu ifadesini de hiç unutmayalım. “Temel ilke, Türk ulusunun haysiyetli ve onurlu bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık dünyası karşısında uşak olmak katından yüksek bir işleme yaraşmaz”. Kahramanlık destanının komutanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere özgürlüğümüzü bağışlayan şehitleri saygıyla selamlıyorum” dedi.