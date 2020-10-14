banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘TÜİK yüzde 13,4 dese de, gerçek işsizlik oranı yüzde 31’dir’
Son Dakika
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans...
Bahçelievlerspor’dan Cihan Kilerci’ye ziyaret
Son Dakika
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Son Dakika
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını...
Celal Şentürk’e Aday Ol Çağrısı
Son Dakika
Celal Şentürk’e Aday Ol Çağrısı

Ataşehir'de 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı

Ataşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesi 610 milyon TL olarak İlçe Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
14 Ekim 2020 Çarşamba 12:57
Ataşehir'de 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı
banner171

Ataşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ikinci oturumunda; “2021 yılına ait Mali Yıl Bütçesi” ile “Performans Programı” ve “2021-2024 Yılları Stratejik Plan Güncellemesi” oylandı. Yapılan oylama sonunda gelir - gider bütçesi olarak belirlenen 610 milyon TL oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

13 Ekim Salı günü Belediye Binası Konferans Salonu’nda yapılan Meclis toplantısında ayrıca Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarında Pazartesi günleri “Kumaşçı Pazarı” kurulabilmesine ilişkin teklif de oy birliğiyle kabul edildi. 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, kabul edilen bütçenin Ataşehir’e hayırlı olmasını dileyerek, ilçedeki imar çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İlgezdi “Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerimizin imar planlarındaki emsal değerlerinde haksız bir durum var. Çevre mahallelere 2.5 emsal verilirken, bu iki mahalleye 1.66 ve 1.40 olarak değerler verildi. Böyle adalet olmaz. Yenisahra ve Barbaros mahallelerinde şu an uygulama imar planları başladı. İçerenköy ve Küçükbakkalköy imar planları mahkeme kararıyla iptal edildi. Şu an kurum görüşleri alınıyor. Çok kısa sürede, plan değişikliğine uğramadan Meclis’e geleceğini düşünüyorum. Kayışdağı ve İnönü imar planları İBB’nin kasım ayında gerçekleştireceği meclis toplantısına gelmesini bekliyoruz. Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallerinde imar sıkıntısı yok. Yeni Çamlıca ile ilgili çalışmalar devam ediyor, önce tapu ve mülkiyet sorunu çözülecek ardından İBB Meclisi’ne gönderilecek ve onay alınacak. Tahmin ediyorum 6 ay sonra bölgedeki 3 mahallemizde imar planı çalışmalarına başlayacağız” dedi.      

İlgezdi, Ferhatpaşa Mahallesi’ne yapılacak hayvan barınağı projesinin de çok kısa sürede başlanılacağını müjdeledi.

Ataşehir’de kişi başı 1.392 TL’lik bir harcama öngörüldü

Toplantıda konuşan ve bütçe hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili İlhami Yılmaz, Ataşehir sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğuna öncelik vererek yatırım ve hizmetlere devam edileceğini vurgulayarak, “İnsan ve çevre bilinci içerisinde değişimi ve gelişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla; eğitimden, sosyal yardımlaşmaya, sağlıktan kültüre, alt yapı çalışmalarımızdan, yeşil alan yaratmaya kadar çeşitli alanlarda sayısız faaliyetlerimizi esas alarak programlarımızı ve bütçemizi en iyi şekilde hazırladık” dedi.

Hedeflenen bütçeyle Ataşehir’de yaklaşık kişi başı 1.392 TL’lik bir harcamanın yapılacağının öngörüldüğünü belirten İlhami Yılmaz, “Tabii ki bu rakamın yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak çıtayı yükseltmek adına çabalarımız önemli boyutta kendini gösteriyor. İlçemizde vatandaş memnuniyetini ve demokrasiyi kendine amaç edinmiş bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillerimizin; daha özgür, daha çağdaş bir toplum düzenine kavuşması için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Diğer taraftan sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda yaptığımız yatırımlarla, ilçemize gerekli ivmeyi kazandırıp yıldızı parlayan önemli ilçelerden biri olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrasından Konservatuara
Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrasından Konservatuara
Atık Pil Toplayarak Kazandıkları Tabletleri Uzaktan Eğitim İçin Bağışladılar
Atık Pil Toplayarak Kazandıkları Tabletleri Uzaktan Eğitim İçin Bağışladılar
10 Yıldır Beklenen İmar Planları Hayal Kırıklığı Yarattı
10 Yıldır Beklenen İmar Planları Hayal Kırıklığı Yarattı
Fetih Mahallesi'nden Yayılan Dayanışma Ruhu Örnek Oluyor
Fetih Mahallesi'nden Yayılan Dayanışma Ruhu Örnek Oluyor
Ataşehir Belediyesi Dolu Riskine Karşı Kapalı Pazarları Otoparka Dönüştürdü
Ataşehir Belediyesi Dolu Riskine Karşı Kapalı Pazarları Otoparka Dönüştürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169