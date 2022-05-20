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Ataşehi̇r Cumhuri̇yet Meydanı 19 Mayıs Coşkusuyla Dolup Taştı

Ataşehir Belediyesi, Ebedi Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin 103. yıl dönümünde, sanatçıların geçit yaptığı coşku dolu bir kutlamaya imza attı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran İstanbullu gençler, birbirinden değerli sanatçıların şarkılarıyla bayram sevincini yaşayarak, Atalarını minnet ve özlemle selamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 08:55
Ataşehi̇r Cumhuri̇yet Meydanı 19 Mayıs Coşkusuyla Dolup Taştı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Özgürlüğe atılan ilk adım, gençlere bırakılan ebedi emanet 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ataşehir’de yüzlerce yurttaşın katılımıyla gurur ve coşkuyla kutlandı. Amatör müzik grupları, Alman rock müzik grubu Reise Gruppe Hans, muhteşem DJ performansıyla Hey Douglas, sevilen topluluk Dengi Dengine ile kutlamalar 19 Mayıs’ın gururu ve mutluluğuyla Cumhuriyet Parkı’nda devam etti. Bu özel günün finalini ise Halk müziği ve Anadolu Rock'ın güçlü sesi Selda Bağcan yaptı.

19 Mayıs 1919’un 103. yıl dönümü kutlamaları, sabah saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Törene, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Siyasi Parti ve STK Yöneticileri, Gaziler, Muhtarlar, Ataşehirli öğrenciler ile yurttaşlar katıldı. Ayrıca kol kola, omuz omuza Atası’nın ışığında meydana yürüyen gençler de törendeki yerini aldı.

19 Mayıs Bayramı kutlamalarına katılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: “Anadolu’nun dört bir yanının düşman orduları tarafından işgal edilmeye başlandığı bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919’da Samsun’a çıkarak Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar gidecek süreci başlatmıştır. İşte biz de bugün, Cumhuriyet Meydanı’nda bu emanete sahip çıkmaya ve bayram sevincini hep birlikte yaşamaya geldik. Atatürk, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ derken, siz gençlerin ülkemizin geleceğini aydınlığa çıkaracağını, yarınlarımıza umut olacağınıza biliyordu. Ben de sizlerin, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.”

Sanatçılar Şarkılarıyla Gençleri Coşturdu

7’den 70’e Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran herkes, tek ses “Yaşasın 19 Mayıs” diyerek, Türk Bayraklarıyla süslenen alanda müziğin, açık havanın ve bayramın keyfini doyasıya yaşadı.

Etkinlikler Cumhuriyet Parkı’nda saat 15.00’de alternatif sahnede başladı. Çamlık Gen Koleji Orkestrası, Adıgüzel Güzel Sanatlar Pop Orkestrası, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi “Efor” Pop Rock Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi Müzik Kulübü canlı performanslarını sergilediler.

Sonrasından ise ana sahnede sırayla Kardeş Belediye Monheim’den gelen Reise Gruppe Hans, Dengi Dengine ve canlı performansıyla Hey Douglas sahne alarak Cumhuriyet Parkı’nı dolduran gençlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Ataşehir’de Selda Bağcan Rüzgârı Esti

Etkinliklerde daha sonra yaşayan efsane Selda Bağcan’ın sahne almasıyla 19 Mayıs’ın coşkusu doruğa çıktı. Sanatçı birbirinden güzel türküleriyle alanı dolduran kalabalığı coşturdu.

Özgün ve protest müziğin en güzel parçalarını seslendiren Bağcan konserde; “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm”, “İzmir Marşı”, “Uğurlar Olsun”, “Yaz Gazeteci”, “Gesi Bağları”, “Adaletin Bu Mu Dünya” ve “Uğurlar Olsun” gibi sevilen birçok eseri seslendirdi. Selda Bağcan ayrıca, "Ah Yalan Dünya" ve "Tatlı Dillim Güler Yüzlüm" parçalarını da yüzlerce yurttaşla hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, konserin ardından katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ana sahnedeki kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile Ataşehirli yurttaşlar katıldı.

Günün sonunda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, performanslarıyla İstanbullu gençlere unutulmaz anlar yaşatan, 19 Mayıs’ın coşkusunu doyasıya hissettiren değerli sanatçılara ve meydanı dolduran gençlere de teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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