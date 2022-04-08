banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.394,73
ALTIN
921,79
DOLAR
14,76
STERLİN
19,23
EURO
16,07
Kri̇pto Para Atm’leri̇ Gi̇derek Artıyor: Zi̇rvede ABD Var
Kri̇pto Para Atm’leri̇ Gi̇derek Artıyor:...
İmamoğlu’ndan Gençlere ‘katılımcılık’ Çağrısı: Artık Sorumluluk Alma Ve Konuşma Vakti̇
İmamoğlu’ndan Gençlere ‘katılımcılık’ Çağrısı: Artık...
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli Yayınlandı
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...

Ataşehi̇r Beledi̇yesi̇’ni̇n 2021 Yılı Faali̇yet Raporu Kabul Edi̇ldi̇

Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Ataşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 09:12
Ataşehi̇r Beledi̇yesi̇’ni̇n 2021 Yılı Faali̇yet Raporu Kabul Edi̇ldi̇
banner171

7 Nisan Perşembe günü toplanan Ataşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı 2. oturumunda; diğer gündem maddeleri ile birlikte Ataşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin teklifi de görüşüldü.

 

Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: “Ataşehir’e hizmet yolunda bir yılı daha geride bırakırken en başta bize inanan, güvenen ve desteğiyle güç veren Ataşehir halkına, fedakârca hizmet üreten tüm çalışanlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler, 2021 yılında ‘Ataşehirlilerin mutluluğu için çalışıyoruz’ diyerek, durmaksızın hizmet verdik. Bundan sonra da yolumuzu aydınlatacak, ilçemize değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz.”

 

Oturum esnasında gruplar ve şahıslar adına söz alınarak konuşmalar yapıldı. CHP Grubu adına konuşan İlhami Yılmaz 2021 yılında gerçekleşen projeler hakkında meclisi bilgilendirdi.

 

AK Parti Grubu adına konuşan Fatih Kayacı, performans programı raporlarındaki hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını hakkında söz aldı.

 

Meclis 1. Başkan Vekili Kudret Arslan tarafından yönetilen oturumda Ak Parti Grubu’nun 11 “Ret” oyuna karşın CHP Grubu’nun 21 ve İyi Partili üye Oğuz Sarul’un “Evet” oylarıyla Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de Direklerara sı Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Başlıyor
Ataşehir'de Direklerara sı Geleneksel Ramazan Eğlenceleri Başlıyor
Basın Bülteni: 58. Kütüphaneler Haftası Ataşehir’de Bir Dizi Etkinliklerle Kutlanacak
Basın Bülteni: 58. Kütüphaneler Haftası Ataşehir’de Bir Dizi Etkinliklerle Kutlanacak
Susuz Kalmamak İçi̇n Seni̇n De Yapacakların Var!
Susuz Kalmamak İçi̇n Seni̇n De Yapacakların Var!
Çanakkale’ni̇n Destanısı Ruhu Ataşehi̇r’de Yaşatılıyor
Çanakkale’ni̇n Destanısı Ruhu Ataşehi̇r’de Yaşatılıyor
Kadınlar 8 Mart İçi̇n Ataşehi̇r’de Bi̇r Araya Geldi̇
Kadınlar 8 Mart İçi̇n Ataşehi̇r’de Bi̇r Araya Geldi̇

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169