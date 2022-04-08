Ataşehi̇r Beledi̇yesi̇’ni̇n 2021 Yılı Faali̇yet Raporu Kabul Edi̇ldi̇

7 Nisan Perşembe günü toplanan Ataşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı 2. oturumunda; diğer gündem maddeleri ile birlikte Ataşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin teklifi de görüşüldü.

Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: “Ataşehir’e hizmet yolunda bir yılı daha geride bırakırken en başta bize inanan, güvenen ve desteğiyle güç veren Ataşehir halkına, fedakârca hizmet üreten tüm çalışanlarımıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler, 2021 yılında ‘Ataşehirlilerin mutluluğu için çalışıyoruz’ diyerek, durmaksızın hizmet verdik. Bundan sonra da yolumuzu aydınlatacak, ilçemize değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Oturum esnasında gruplar ve şahıslar adına söz alınarak konuşmalar yapıldı. CHP Grubu adına konuşan İlhami Yılmaz 2021 yılında gerçekleşen projeler hakkında meclisi bilgilendirdi.

AK Parti Grubu adına konuşan Fatih Kayacı, performans programı raporlarındaki hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını hakkında söz aldı.

Meclis 1. Başkan Vekili Kudret Arslan tarafından yönetilen oturumda Ak Parti Grubu’nun 11 “Ret” oyuna karşın CHP Grubu’nun 21 ve İyi Partili üye Oğuz Sarul’un “Evet” oylarıyla Ataşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)