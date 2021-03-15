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Ataşehir Belediyesi'nde Engelli ve Kadın Çalışanlara Örnek Haklar Verildi

Ataşehir Belediyesi, yeni toplu iş sözleşmesiyle kadın ve engelli işçilere önemli haklar verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2021 Pazartesi 09:25
Ataşehir Belediyesi'nde Engelli ve Kadın Çalışanlara Örnek Haklar Verildi
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Daha adil bir yaşam için kadın ve engelli çalışanların haklarını iyileştiren Ataşehir Belediyesi, aile içi şiddet konusunda da örnek kararlar aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yeni sözleşme kapsamında; yüzde 65 oranında engelli çocuğu olan işçilere, engelli her çocuğu için ayda brüt 650,00 TL yardım sağlanacak. Engelli işçinin kendisi, engelli eşi ve çocuklarına SGK tarafından tespit edilip yapılmayan her türlü protez, koltuk değneği, akülü tekerlekli sandalye, işitme - görme cihazları ve benzeri araçlar, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu doğrultusunda Ataşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Engelli işçilerin çalışma koşulları durumlarına uygun hale getirilecek. Olumsuz hava şartları sebebiyle işe geliş ve gidişlerde zorluk yaşaması muhtemel engelli personele de gerekli kolaylık sağlanacak.

Doğum yapan kadın işçilere, yasal mevzuata göre verilen süreye ilaveten 4 hafta daha ücretli izin verilecek. Ayrıca hamilelikleri süresince kadın işçiler, doktor kontrolüne gidecekleri gün için ücretli izinli sayılacak. Eşi hamile olan erkek işçilere de, eşlerinin doktor kontrolüne gitmesi gereken günlerde yarım gün ücretli izin verilecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında tüm kadın çalışanlara bir gün izin verilecek. Kadın işçilerin çocukları için emzirme ve bakım izinleri ile aylık regl izinleri de olacak.

Ülke gündeminden inmeyen aile içi şiddet konusuna da dikkat çeken Ataşehir Belediyesi önemli kararlar aldı. Bu kapsamda eşine veya çocuklarına şiddet uyguladığı tespit edilen işçilere idari ve mali yaptırımlar uygulanacak. Aile içi şiddet uygulayan işçinin ücret ve sosyal haklarının yüzde 50’si bir yıl süre ile mağdur olan eşine ve çocuğuna ödenecek. Aile içi şiddete maruz kalan kadın çalışanların korunması ve barınması için de destek sağlanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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