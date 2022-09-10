Ataşehir Belediyesi'nde 118 Milyon TL'lik Tasarruf

Ataşehir Belediyesi, kendi kaynaklarıyla kamunun daha sürdürülebilir bir bütçe ile yönetilmesi için 41 adet çöp kamyonu satın aldı. 9 Eylül Cuma günü düzenlenen tanıtım töreniyle bu araçlardan 17’si hizmete başladı, 24 tanesi ise yılsonuna kadar teslim alınacak. Geçtiğimiz yıl satın alınan 139 araç ile yılda 48 milyon TL, bu yıl alınacak çöp kamyonlarından ise yılda 70 milyon TL’lik tasarruf sağlanacak.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere alınan 17 çöp kamyonu, Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda sergilendi. Araç tanıtım törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, ATABEL A.Ş Genel Müdürü Mehmet Usta ile belediye personeli katıldı. Başkan İlgezdi, tören sonrasında direksiyon başına geçerek mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

“Kaynaklarımızı akılcı yönetiyoruz”

Araç tanıtım töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 2023 yılında tamamen belediyenin kendi araçlarıyla Ataşehir halkına hizmet sunacaklarını belirterek, “İlçemize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Ataşehirimiz her zaman daha yeşil, daha temiz ve daha güzel bir kent olmayı hak ediyor. Ama diğer yandan kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına önem göstermeliyiz. Kaynaklarımızı akılcı yöneterek 2021 yılında satın alınarak hizmete giren 139 adet hizmet aracımızla yıllık 48 milyonluk bir tasarruf sağladık. Bu tasarruf oranları bize doğru karar verdiğimizi net bir şekilde gösteriyor. Şimdi burada 17 aracımız daha hizmete başlayacak olup, geriye kalan 24 araçta ekim-kasım aylarında hizmete girecek. Böylece bu araçlarımızla da yıllık 70 milyonluk bir tasarruf sağlayacağız. Toplamda hem binek araçlarımız hem de çöp araçlarımızla yıllık 118 milyon TL’lik tasarruf yapmış olacağız. Sağladığımız tasarruflarla yurttaşlarımıza başka alanlarda yatırım yaparak hizmet vereceğiz” ifadelerinde bulundu.