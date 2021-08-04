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Ataşehir Belediyesi Kayışdağı Ormanın'da Temizlik Çalışmaları

Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesiyle, orman yangınlarının hız kazandığı bu günlerde Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı’nda temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:29
Ataşehir Belediyesi Kayışdağı Ormanın'da Temizlik Çalışmaları
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Ataşehir Temizlik Müdürü Mehmet Ali Cağnış ve Çevre Koruma ve Kontrol İşleri Müdürü Aytal’ın da katıldığı temizlik çalışmalarında ekipler, ormana atılan sigara izmaritlerini, cam kırıklarını, pet şişeleri ve vatandaşların mangaldan arda kalan kömürlerini titizlikle temizledi.

Ülkemizde orman yangınlarının ağırlıklı olarak insan etkisiyle çıktığını hatırlatan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, “Orman ve insan etkileşimi arttıkça yangınlar daha fazla çıkıyor. Ormanda mangal yakmak, hesapsızca fırlatılan bir sigara izmariti, saatlerce kızgın güneş altında bekleyen cam parçası, plastik poşetler ormanlarımız için birer saatli bomba. Ülkemizde nedeni belli olan, ihmal ve kaza sonucu çıkan yangınların oranı yüzde 50 kadar. Ataşehir Belediyesi olarak kurumun tüm birimleri ve saha çalışanlarıyla bu süreci en zarar görmeyecek şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Denetimleri arttırıyoruz. Vatandaşın nefes almak için geldikleri ormanlara, sahip çıkıp korumaları gerekiyor” dedi.

Özellikle pet ve cam şişelerin yangın açısından mercek görevi gördüğünü söyleyen Kartal, “Davranış alışkanlıklarımızı ve sorumluluklarımızı yeniden sorgulamalıyız. Tabii ki kurumlar üzerine düşeni yapacak ama vatandaşlar olarak biz de üzerimize düşen görev ve sorumlukları yerine getirmeliyiz. Lütfen herkes ormanlara, ağaçlara ve orada yaşayan canlılara sahip çıksın” diye konuştu.

Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Ali Çağnış ise şunları söyledi: “Ülkemizde birçok noktada aynı anda çıkan orman yangınları bir afet ortamı oluşturdu. Biz de bu afet ortamından en az şekilde etkileneceğimiz biçimde Ataşehir Belediyesi’nin tüm dış birimleri olarak Maltepe sınırımızda bulunan Kayışdağı Ormanı’nın mesire alanların da özellikle yaz aylarında her Pazartesi ve Salı günleri mıntıka temizliğine daha fazla ağırlık verdik. Zabıta ekipleri ormanın giriş çıkışlarında gerekli denetimleri yapıyor. Saha ekiplerimiz de gerekli temizlik çalışmalarını yapıyor. Temizlikleri yaparken üzülerek görüyoruz ki vatandaşlarımız piknik yaptığı ortamı temiz bırakmıyor. Doğaya ve burada yaşayan canlılara zarar gelmemesi için attıklarını toplaması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını ve belediyemize yardımda bulunmalarını istiyoruz. Bu bir milli mücadeledir.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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