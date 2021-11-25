ATAŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ AÇILDI

Kadın Dayanışma Merkezi’nin açılışına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, birim müdürleri ile muhtarlar katıldı.

“6284 Sayılı Kanun Etkin Uygulandığı Takdirde Kadınlar Korunuyor”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi açılış töreninde yaptığı konuşmada: “Şiddete uğrayan kadınların ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik, hukuki ve sosyal desteğin sağlayacağı Kadın Dayanışma Merkezimizi bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Maalesef kadına yönelik şiddet kültürel, coğrafi, toplumsal ve ekonomik bir hak ihlali ve insanlık suçudur. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da varlığını sürdürmektedir. Bir kez daha buradan hayatını kaydetmiş bütün kadınları rahmetle anıyor ve en yüksek sesle kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum. Ataşehir Belediyesi olarak kadınların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri istiyoruz. Kadınları maddi olarak güçlendirmekten, kimlik bilgilerinin değiştirilmesine kadar birçok hak tanıyan 6284 Sayılı Kanun etkin uygulandığı taktirde kadınları koruncağı açıktır” dedi.

Kadın Dayanışma Merkezi’nde kadın ve çocuklara başta şiddetle mücadele sürecinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek sağlayacaklarını belirten İlgezdi, “Kadınlar şiddete uğradığında ya da uğrama tehlikesi altındayken herhangi bir suçlama ve yargılanma endişesi olmadan merkezimize başvurabilirler. Kadınların cinsiyetleri nedeniyle, şiddete maruz bırakılmadığı, eşit ve adil bir dünyayı yaratmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Hukuki, Psikolojik ve Sosyal Destek

Ataşehir Kadın Danışma Merkezi, şiddete uğrayan kadınlara, ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik ve hukuksal hizmetleri sunacak. Merkezde aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmeleri için politikalar üretilecek, çalışmalar yapılacak. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı farkındalık artırıcı çalışmalar da merkezin hedefleri arasında yer alıyor.

Merkezde kadınlara; dil, din, ırk, yaş, etnik kültürü, cinsiyet kimliği, vatandaşlık durumu, bulunma statüsü, medeni hali, engellilik, maruz kaldıkları şiddet türü gibi kişinin ötekileştirilmesine neden olacak unsurların hiçbiri ayırt edilmeden hizmet verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, vakıf, dernek, meslek odaları ve gönüllü kişilerle de Merkez, iş birliği içerisinde hizmetlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ataşehir Kadın Dayanışma Merkezi’nden Nasıl Destek Alınabilir?

İhtiyaç duyanlar, Ataşehir Kadın Danışma Merkezi’nden yüz yüze ya da telefon yoluyla hizmet alabilecekler.

Kadın Dayanışma Merkezi’ne ulaşmak ve hizmetler hakkında bilgi almak isteyenler, hafta içi 08.30- 17.00 saatleri arasında 0216 570 5000 / 5712-5737 numaralarını arayabilirler.

Adres: Atatürk Mahallesi, Meriç Caddesi. No:10/7

Telefon: O216 570 5000/ 5712-5737

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)