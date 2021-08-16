Ataşehir Belediyesi Başkanlığı 1. Senyör Tenis Turnuvası Sona Erdi

Taş Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’nin birçok farklı kentinden 320 lisanslı tenisçi katıldı.

Yeni başlayan kadınlar kategorisinde Hale Bozkurt, Yeni başlayan erkekler kategorisinde Ramazan Kılıçaslan, 18 yaş kadınlarda Aysu Genç, 18 yaş erkeklerde Ata Faruk Sarıkaya, 18 çift erkeklerde Berfu Yıldız- Maksut Abdik, 30 yaş erkeklerde Bilgin Tekin, 30 yaş kadın erkeklerde Gökçe Kozak-Emrah Kozak, 35 yaş kadınlarda Senem Kurgeç, 35 yaş erkeklerde Faruk Genç, 35 kadın erkeklerde Nur Sorucu -Hakan Ağdaş, 35 çift erkeklerde Faruk Genç-Seçkin Odabaşı, 40 yaş kadınlarda Burçin Elmas Çubukan, 40 yaş erkeklerde Sedat Yöngel, 45 çift erkeklerde Şernel Ergun-Ali Güner, 45 yaş kadınlarda Semra Amasyalı, 45 yaş erkeklerde Oğulcan Gülel, 50 yaş kadınlarda Hürmüs Atar, 50 yaş erkeklerde Mets Öz, 55 yaş erkeklerde Şenel Ergun birinci oldular.

Turnuvanın finalinde açıklamada bulunan Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan T. Aslan, “Ataşehir Belediye Başkanlığı adı altında ilk kez düzenlediğimiz turnuvaya katılan tenisçilerimize teşekkür ediyoruz. Seneye daha çok katılımla tekrar burada olmayı umut ediyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak ilçemizde her yaştan vatandaşımıza sporun sevdirilmesi ve spor yapma alışkanlığı kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)