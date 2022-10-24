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Ataşehir Belediyesi 2 Yılda 7 Ton Atık İlaç Toplandı

Ataşehir Belediyesi’nin atık ilaçların çöpe atılmasını ve lavabolara dökülmesini engellemek için başlattığı projenin 2 yıllık çalışmasında 7 ton atık ilaç toplandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 12:14
Ataşehir Belediyesi 2 Yılda 7 Ton Atık İlaç Toplandı
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“Sıfır Atık Projesi” kapsamında 18 Temmuz 2020’de başlatılan çalışmalarda, son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan atık ilaçlar kontrollü bir şekilde diğer atıklardan ayrı toplanarak doğru bir şekilde berteraf edilmeye gönderiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Atık ilaçların bilinçsizce lavabolara ve tuvaletlere dökülmesi, şehir kanalizasyon sistemiyle birlikte arıtma tesislerinden toprağa, yeraltı sularına ve denize karıştığı için çevre ve insan sağlığına zarar veriyor.

Bu kapsamda çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması için Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ilçede başlattığı proje sayesinde, atıklar doğaya karışmayarak hem doğa ve çevre korunuyor hem de temiz bir gelecek için mücadele ediliyor.

Proje kapsamında ilçede eczane ve belediyeye ait sağlık merkezleri olmak üzere 140 noktaya atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. Ataşehir Belediyesi ekipleri, iş birliği yapılan eczanelere ve belediyeye ait sağlık merkezlerine yerleştirilen atık ilaç toplama kutularını düzenli aralıklarla kontrol ederek biriken atık ilaçları topluyor. Atık ilaçlar Ataşehir Belediyesi’ne ait geçici atık depolama alanında bekletilerek ardından bertaraf işlemine gönderiliyor.

Yurttaşlar kullanmadıkları ilaçları eczanelere koyulan atık toplama kutularına getirerek güvenli ve sağlıklı imhaya destek vermeye devam ettiklerini belirterek halk sağlığını yakından ilgilendiren böylesi bir konuda duyarlı oldukları için Ataşehir Belediyesi’ne ve personeline teşekkür etti.

Atık İlaç Toplama Noktaları: https://bit.ly/3pAfV8A

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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