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Ataşehir Belediye Başkanlığı 1. Senyör Tenis Turnuvası Başlıyor

Ataşehir Belediyesi’nin Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiği, "Ataşehir Belediye Başkanlığı 1. Senyör Tenis Turnuvası” başlıyor. Türkiye’nin birçok farklı kentinden 300 lisanslı tenisçinin katıldığı turnuva 15 Ağustos’a kadar sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2021 Çarşamba 17:19
Ataşehir Belediye Başkanlığı 1. Senyör Tenis Turnuvası Başlıyor
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Taç Spor Tesisleri’nde düzenlenecek olan turnuvanın ilk karşılaşması 5 Ağustos Perşembe saat 14.00’de erkekler yeni başlayanlar kategorisinde yapılacak.

18 yaş ve üstü kadın, erkek ve çift kategorilerinde toplamda 296 maç gerçekleşecek. 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ilk kez Ataşehir Belediye Başkanlığı adı altında düzenlenecek turnuvaya tenisçilerin gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Bu yıl Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda genç sporcularımızın gösterdiği başarılı performanslar hepimizi gururlandırdı ve mutlu etti. Gençlerimizi sporun her dalında desteklemek ve onları spora teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu yıl, ilkini gerçekleştirdiğimiz tenis turnuvası da bu çalışmalarımız kapsamında yer alıyor. Hem profesyonel ve amatör tenisçilerimize bir olanak sağlamak hem de başta gençler olmak üzere Ataşehirlileri tenis sporuna yönlendirmek istiyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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