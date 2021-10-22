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ATAŞEHİR 10 GÜN BOYUNCA CUMHURİYET’İ KUTLAYACAK

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Cumhuriyet Bayramı’nı meydanlarda bir arada kutlayamayan Ataşehirlilere, bu yıl Belediye’nin büyük sürprizleri var. 10 gün boyunca sürecek etkinliklerde Ataşehirliler birbirinden ünlü sanatçılarla buluşacak, müziğe ve sinemaya doyacaklar. Ataşehir Belediyesi 29 Ekim akşamı geniş katılımlı bir de Fener Alayı düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 12:12
ATAŞEHİR 10 GÜN BOYUNCA CUMHURİYET’İ KUTLAYACAK
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Ataşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünü “Cumhuriyet Hepimizin” diyerek çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Tüm vatandaşları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle meydanlarda, sokaklarda bir arada olamamıştık. Ama bu yıl, Atamızın bizlere armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm coşkusuyla meydanlarımızda hep birlikte, çok sayıda etkinlikle kutlayacağız. 98 yıldır parlayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşayacağını biliyor, hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. ‘Cumhuriyet Hepimizin’ diyerek bayramımızı kol kola, omuz omuza kutlamak için sizleri şölenimize bekliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Etkinlikler 10 gün sürecek

Cumhuriyet Bayramı Ataşehir’in farklı noktalarında 10 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet coşkusu; cazın büyülü notalarıyla, sinemanın ışığıyla, akordeonun sesleriyle ve ünlü sanatçıların vereceği konserlerle yankılanacak.

Ataşehir’deki kutlamalar 22 - 24 Ekim tarihleri arasında yapılacak “Caz ve Sinema Günleri” ile başlayacak. Fransız Kültür Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, birbirinden yetenekli genç caz müzisyenleri sahne alırken,  müzik temalı ve ödüllü filmlerin gösterimleri yapılacak.

Ataşehir halkına sunulacak bir diğer etkinlik ise 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali.” Festival Ataşehir Belediyesi, Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi ve Dünya Akordeon Konfederasyonu ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Gala programıyla başlayacak festivalde sahne alacak solo akordeonistlere, Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası da eşlik edecek.

Resmi Tören Cumhuriyet Meydanı’nda

Kutlamalar 28 Ekim Perşembe günü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek resmi törenle devam edecek. Aynı günün akşamı meydan bu kez, saat 20.00’de başlayacak Niyazi Koyuncu ve Moğollar konserlerine ev sahipliği yapacak.

Niyazı Koyuncu en sevilen şarkılarını Ataşehirliler için söyleyecek. Ardından sahne alacak Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal’dan oluşan Moğollar grubu da Ataşehirliler eşliğinde unutulmaz bir konser verecek. 

Programlar Ataşehir Belediyesi hesaplarından izlenebilecek

29 Ekim Cuma günü ise; Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 18.30’da Doğu Ataşehir Migros önünden fener alayı yürüyüşüyle başlayacak. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, fener alayı boyunca vatandaşlarla birlikte yürüyerek, kutlamalara öncülük edecek. Ataşehir’in tüm cadde ve sokaklarında 29 Ekim Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak marşlar ve şarkılar çalınacak. Program; Ataşehir Belediyesi ve Başkan Battal İlgezdi’nin sosyal medya hesaplarından da izlenebilecek.

Gençler Zeynep Bastık ile coşacak!

Ataşehir Belediyesi 29 Ekim coşkusunu muhteşem bir final konseriyle taçlandıracak. Cumhuriyet Meydanı’nda sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık’ın sahne alacağı konserle kutlamalar son bulacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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