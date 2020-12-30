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5 Ayda 660 Kilogram Atık İlaç Toplandı

Ataşehir Belediyesi’nin atık ilaçların çöpe atılmasını ve lavabolara dökülmesini engellemek için başlattığı çalışmada 6 aydan kısa bir sürede 660 kilogram atık ilaç toplandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 11:19
5 Ayda 660 Kilogram Atık İlaç Toplandı
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“Sıfır Atık Projesi” kapsamında 18 Temmuz 2020’de başlatılan çalışmalarda, son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan atık ilaçlar kontrollü bir şekilde diğer atıklardan ayrı toplanarak doğru bir şekilde berteraf edilmeye gönderiliyor.   

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemiyle birlikte artan ilaç kullanım sürecinde, atık ilaçların; çevreye, doğaya ve toplum sağlığına zarar vermeden ayrıştırılması büyük önem arz ediyor. Atık ilaçların bilinçsizce lavabolara ve tuvaletlere dökülmesi, şehir kanalizasyon sistemiyle birlikte arıtma tesislerinden toprağa, yeraltı sularına ve denize karıştığı için çevre ve insan sağlığına zarar veriyor.

Bu süreçte çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması için Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ilçede başlattığı proje sayesinde, atıklar doğaya karışmayarak hem doğa ve çevre korunuyor hem de temiz bir gelecek için mücadele ediliyor.

İlçede eczane ve belediyeye ait sağlık merkezleri olmak üzere 140 noktaya atık ilaç toplama kutuları yerleştirilmişti. Ataşehir Belediyesi ekipleri, işbirliği yapılan eczanelere ve belediyeye ait sağlık merkezlerine yerleştirilen atık ilaç toplama kutularını iki haftada bir kontrol ederek biriken atık ilaçları topluyor. Atık ilaçlar Ataşehir Belediyesi’ne ait geçici atık depolama alanında bekletilerek ardından bertaraf işlemine gönderiliyor.

 

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