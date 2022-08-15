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2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali Başlıyor

Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali, 19 - 24 Ağustos tarihleri arasında Ataşehir’de gerçekleştirilecek. Altı gün sürecek Festivalde; konserlerin yanı sıra, dans gösterileri, yarışmalar, workshoplar ve paneller de yer alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:14
2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali Başlıyor
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Dünyada kültürlerarası iletişimin önemli bir parçası akordeon çalgısıyla ilgili yapılan en kapsamlı etkinlik olan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali” hem Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon ustaları ile dinleyicileri buluşturacak.

Ataşehir Belediyesi, Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi ve Dünya Akordeon Konfederasyonu ortaklığı ile düzenlenecek “2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali”, 19 – 24 Ağustos tarihleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Özgürlük Parkı ile Amfili Park’ta düzenlenecek.

Altın gün sürecek festivalde; konserler, dans gösterileri, workshoplar, master class, ulusal, uluslararası yarışmalar ve paneller Ataşehirlilerle buluşacak.

Tüm Ataşehirlileri ve İstanbulluları 2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali’ne katılmaya davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan ve geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali’ne yeniden ev sahipliği yapmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Ne mutlu ki, hem yerel müzisyenlerimizle hem de yurt dışından gelecek akordeonistlerle bu yıl da yurttaşlarımız için çok keyifli bir program hazırladık. Muhteşem bir müzik ziyafeti sunacağımız festivalimizde dans gösterilerinin yanı sıra yarışmalar, workshoplar ve paneller de yer alacak. Akordeonun kültürlerarası iletişimin önemli bir parçası olduğu bilinciyle festivalimizin ileriki yıllarda da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Festival, 19 Ağustos Cuma günü akordeonistlerin buluşmasıyla başlayacak sonrasında ise Ataşehir Amfili Park’ta saat 19.00’da düzenlenecek konser ve gösteri programıyla devam edecek.

Festivalin ikinci günü 20 Ağustos’ta, Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde “Ulusal Yarışma” düzenlenecek. Ayrıca Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde, akordeon çalgısının Türkiye’de ve dünyadaki öneminin enine boyuna konuşulacağı bir panel de yapılacak.

Festivalin üçüncü günü 21 Ağustos Pazar günü ise bu kez “Uluslararası Yarışma” Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Yine aynı gün Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde “Master Class”, Ataşehir Özgürlük Parkı’nda da konser ve gösteriler düzenlenecek.

Akordeon Festivali, 22 Ağustos Pazartesi günü çalıştay, Master Class ve konser programıyla Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde devam edecek. 23 - 24 Ağustos günlerinde yapılacak çalıştaylarla 2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali sona erecek.

2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali Programı

19 Ağustos Cuma

Açılış

  • 16.00 - 18.00 Akordeonistler Buluşması
  • 16.00 -18.00 Vefa ve Anma Söyleşileri
  • 19.00 - 21.00 Konser - Gösteri

Yer: Amfili Park

20 Ağustos Cumartesi

  • 10.00 - 15.00 Ulusal Yarışma

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

  • 16.00 - 17.00 Panel

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

  • 17.00 - 19.00 Akordeonistler Buluşması

Yer: Özgürlük Park - Ataşehir

  • 19.00 - 21.00 Konser - Gösteri

Yer: Özgürlük Parkı - Ataşehir

21 Ağustos Pazar

  • 13.00 - 16.00 Uluslararası Yarışma

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

  • 16.00 - 18.00 Master Class

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

  • 19.00 - 21.00 Konser - Gösteri

Yer: Özgürlük Parkı - Ataşehir

22 Ağustos Pazartesi

  • 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 Çalıştay 1.Oturum

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

  • 16.00 - 18.00 Master Class

Yer: Mustafa Saffet kültür Merkezi

  • 19.00 - 23.00 Konser

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

23 Ağustos Salı

  • 10.00 - 13.00 Çalıştay 2. Oturum

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

24 Ağustos Çarşamba

  • 10.00 - 13.00 Çalıştay 3. Oturum

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Kaynak: İstanbul Times Haber  Ajansı/ İTHA

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