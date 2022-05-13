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19 Mayıs’ta Gençler Sahnede

İstanbullu gençler 19 Mayıs’ta Ataşehir’de buluşacak. Cumhuriyet Parkı’nda yapılacak kutlamalarda amatör müzik gruplarının yanı sıra Alman rock müzik grubu Reise Gruppe Hans, muhteşem DJ performansıyla Hey Douglas ve sevilen topluluk Dengi Dengine sahne alacak. Finali Halk müziği ve Anadolu Rock'ın güçlü sesi Selda Bağcan yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2022 Cuma 11:02
19 Mayıs’ta Gençler Sahnede
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir’de bu yıl da büyük bir coşkuluyla kutlanacak. 19 Mayıs’ta başta gençler olmak üzere ve tüm yurttaşlar için çok renkli bir festival programı hazırlayan Ataşehir Belediyesi,  festivale katılanları müziğin, açık havanın ve bayramın coşkusuyla buluşturacak.

Tüm gençleri ve ailelerini bu festivale katılmaya davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelenin ilk ateşini yakışının 103. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururu ve sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle Bayramımızı en içten duygularımla kutluyor başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Gençlik Festivalimizin mutluluğunu birlikte yaşamaya tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyet Parkı’na bekliyorum” dedi.

19 Mayıs’ta Gençler Sahnede

Ataşehir Cumhuriyet Parkı’nda saat 15.00’de alternatif sahnede başlayacak festivalde; Çamlık Gen Koleji Orkestrası, Adıgüzel Güzel Sanatlar Pop Orkestrası, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi “Efor” Pop Rock Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi Müzik Kulübü canlı performanslarını sergileyecek.

Ana sahnede ise konserler saat 18.00’de başlayacak.  İlk olarak Kardeş Belediye Monheim’den gelecek olan “Reise Gruppe Hans” sahne alacak. Ardından funk, rock ve elektronik türleri etnik tınılarla sentezleyen “Dengi Dengine” dinleyicilerle buluşacak.

İlerleyen saatlerde ise “Yekte, Ayva Çiçek Açmış, Ölem Ben, İkimiz Bir Fidanın” gibi klasiklere yaptığı coverlarla tanınan Hey Douglas, vurmalı ve üflemeli enstrümanlar eşliğinde canlı performansıyla, 19 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyenlerle buluşacak.

Gençler Selda Bağcan ile coşacak!

19 Mayıs coşkusu Ataşehir’de muhteşem bir final konseriyle taçlanacak. Tüm dünyada çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan, yaşayan bir efsane Selda Bağcan, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek.

19 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyet Parkı’ndaki ana sahne programı konserlerine katılmak için saat 18.00’den itibaren aşağıdaki noktalardan ring servisleri kaldırılacak.

*Aşık Veysel Mahallesi - Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi Önü

*Küçükbakkalköy Mahallesi - Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi Önü

*İçerenköy Mahallesi - Neşet Ertaş Kültürevi Önü

*Örnek Mahallesi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi Önü

*Ferhatpaşa Mahallesi - Ferhatpaşa Gençlik Merkezi Önü

*Kayışdağı Mahallesi - Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi Önü

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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