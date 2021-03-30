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Trafikte Titiz Denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafikte ihmallere dur ded

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2021 Salı 11:17
Trafikte Titiz Denetim
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 22 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde;
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 1.023 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,
 4.639 araç sürücüsüne hız ihlalinden,
 2.263 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
 214 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
 1.652 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
 14.495 araç sürücüsüne yasak parktan,
 42 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan,
 83 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından,
 1.120 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,
 172 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan,
 147 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,
 317 araç sürücüsüne makas atmaktan,
 266 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan,
 147 araç sürücüsüne drift yapmaktan,
 54 araç sürücüsüne abartı egzozdan,
 240 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten,
 16.086 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 42.960 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.
Ayrıca ilimizde; 331 yaralanmalı, 353 maddi hasarlı olmak üzere toplam 684 trafik kazasına müdahale edilmiş olup, kazalarda 421 vatandaşımız yaralanmıştır.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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