Trafikte Titiz Denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 22 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde;

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 1.023 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,

 4.639 araç sürücüsüne hız ihlalinden,

 2.263 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,

 214 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

 1.652 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,

 14.495 araç sürücüsüne yasak parktan,

 42 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan,

 83 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından,

 1.120 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,

 172 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan,

 147 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,

 317 araç sürücüsüne makas atmaktan,

 266 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan,

 147 araç sürücüsüne drift yapmaktan,

 54 araç sürücüsüne abartı egzozdan,

 240 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten,

 16.086 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 42.960 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca ilimizde; 331 yaralanmalı, 353 maddi hasarlı olmak üzere toplam 684 trafik kazasına müdahale edilmiş olup, kazalarda 421 vatandaşımız yaralanmıştır.