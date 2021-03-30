Trafikte Titiz Denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 22 – 28 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde;
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
1.023 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,
4.639 araç sürücüsüne hız ihlalinden,
2.263 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
214 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
1.652 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
14.495 araç sürücüsüne yasak parktan,
42 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan,
83 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından,
1.120 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,
172 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan,
147 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,
317 araç sürücüsüne makas atmaktan,
266 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan,
147 araç sürücüsüne drift yapmaktan,
54 araç sürücüsüne abartı egzozdan,
240 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten,
16.086 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 42.960 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.
Ayrıca ilimizde; 331 yaralanmalı, 353 maddi hasarlı olmak üzere toplam 684 trafik kazasına müdahale edilmiş olup, kazalarda 421 vatandaşımız yaralanmıştır.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)