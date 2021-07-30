Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

Bahse konu terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptığı ve günümüz itibariyle ilimizde bulundukları yönünde haklarında bilgi edinilen şahısların yakalanmasına yönelik; 28.07.2021 günü İlimiz (8) ilçede (8) ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, (4) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sayfasından alıntıdır.