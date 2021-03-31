Terörle Mücadele

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ilimizdeki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;