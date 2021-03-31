İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri Mahrem Yapılanmasınca örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan ankesör/sabit hatlardan aranan FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içinde hala deşifre olmamış örgüt üyelerine karşı İstanbul merkezli (İstanbul 39 hedef) 25 farklı ilde, 115 TSK mensubu (4 aktif görevde) şüpheli şahıslara yönelik 30/03/2021 tarihinde saat:00.00’da eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 10:31