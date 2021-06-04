Terörle Mücadele

Örgütün mahalli alanlarda sözde milis yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen (9) şüpheli şahsın yakalanması amacıyla ilimizde (8) adrese yönelik 31.05.2021 günü saat 23:00 sıralarında operasyonel çalışma yapılmış, (7) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konulmuştur. Yakalanması mümkün olmayan (1) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.