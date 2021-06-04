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Terörle Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Haziran 2021 Cuma 10:36
Terörle Mücadele
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Örgütün mahalli alanlarda sözde milis yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen (9) şüpheli şahsın yakalanması amacıyla ilimizde (8) adrese yönelik 31.05.2021 günü saat 23:00 sıralarında operasyonel çalışma yapılmış, (7) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konulmuştur. Yakalanması mümkün olmayan (1) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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