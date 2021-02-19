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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2021 Cuma 10:13
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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Yaklaşık (6) ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yaptığı tespit edilen (20) şüpheli şahsa yönelik 16.02.2021 tarihinde İlimizde yapılan eş zamanlı operasyonda (19) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda;

 (28) adet Telefon, (27) adet Sim Kart ve (2) adet Hafıza Kartı,

 (4) adet Bilgisayar,

 (2) adet Banka Kartı,

 (3) adet Tabanca, (65) adet Fişek ve Kelepçe,

 12.705 ₺ Para ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan (19) şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir.

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