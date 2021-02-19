Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Yaklaşık (6) ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yaptığı tespit edilen (20) şüpheli şahsa yönelik 16.02.2021 tarihinde İlimizde yapılan eş zamanlı operasyonda (19) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda;
(28) adet Telefon, (27) adet Sim Kart ve (2) adet Hafıza Kartı,
(4) adet Bilgisayar,
(2) adet Banka Kartı,
(3) adet Tabanca, (65) adet Fişek ve Kelepçe,
12.705 ₺ Para ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili yakalanan (19) şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir.