Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında;