Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Yaklaşık 6 (altı) ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya illerinde 10.08.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 8 (sekiz) şüpheli şahıs tespit edilmiş, tespit edilen 6 (altı) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca hedef şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 (bir) şüpheli şahıs ise soruşturma kapsamında yakalanarak toplamda 7 (yedi) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Yakalanan şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda;

• 10 adet cep telefonu,

• 2 adet laptop,

• 1 adet masa sütü bilgisayarı hard diski,

• 6 adet flash bellek

, • 1 adet ruhsatsız tabanca,

• 7.880 ₺ nakit para ele geçirilmiştir,

Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli şahısların Şube Müdürlüğümüzce yasal işlemleri devam ettirilmekte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak sevk edilmeleri planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sayfasından alıntıdır.