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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 16:10
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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Yaklaşık 6 (altı) ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya illerinde 10.08.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 8 (sekiz) şüpheli şahıs tespit edilmiş, tespit edilen 6 (altı) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca hedef şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 (bir) şüpheli şahıs ise soruşturma kapsamında yakalanarak toplamda 7 (yedi) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Yakalanan şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda;

• 10 adet cep telefonu,

• 2 adet laptop,

• 1 adet masa sütü bilgisayarı hard diski,

• 6 adet flash bellek

, • 1 adet ruhsatsız tabanca,

• 7.880 ₺ nakit para ele geçirilmiştir,

Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli şahısların Şube Müdürlüğümüzce yasal işlemleri devam ettirilmekte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak sevk edilmeleri planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sayfasından alıntıdır.

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